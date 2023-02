GF Vip, Daniele Dal Moro è bisessuale?/ Oriana: “io gli piaccio, sono sicura al 100%”

GF Vip, Daniele Dal Moro bisessuale? Scoppia il caso in puntata

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 2022 ha portato a galla una serie di fatti clamorosi, affrontati in diretta da Alfonso Signorini. Una busta nera è stata infatti indirizzata a quattro concorrenti, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria, rei di aver infranto il regolamento al punto da essere mandati in nomination diretta. Ma, in questo enorme vaso di Pandora scoperchiato in puntata, emerge anche un retroscena inerente al presunto orientamento sessuale di Daniele Dal Moro.

Nel corso della chiacchierata in Van, infatti, i 4 avrebbero parlato anche dell’ex tronista e del suo rapporto con Oriana Marzoli, senza però che Tavassi precisasse cosa abbia detto nello specifico di lui. “Era roba sessuale, ma lo prendo in giro anche davanti a lui“, confessa, rimanendo nel vago. Ci pensa però Donnamaria a rivelare cosa abbiano detto riguardo Daniele: “Abbiamo pensato che fosse bisessuale“. Una rivelazione sconvolgente e che apre ufficialmente il caso al Grande Fratello Vip 2022.

Daniele Dal Moro è realmente bisessuale? La rivelazione di Edoardo Donnamaria al Grande Fratello Vip 2022 alimenta il mistero circa l’orientamento sessuale del concorrente. Il quale, non sapendo a cosa il gruppetto si stesse riferendo, ha specificato: “Fermo restando che mi dispiacerebbe rovinare il rapporto che ho con tutti loro per questa roba qua. Detto questo, io non sapendo di cosa si stesse parlando faccio fatica ad esprimere un giudizio. L’unica cosa che posso dire è che, se il discorso era che con Oriana non mi lascio andare, è perché per decisione mia in televisione non mi va“.

Alfonso Signorini interpella anche Oriana Marzoli sulla questione, essendo stata tirata in ballo anche lei. L’influencer venezuelana conferma che solitamente il gruppo scherza con Daniele, rivelando però che il ragazzo è al momento attratto solo ed esclusivamente da lei: “Sì, è vero che scherza spesso su questo fatto con Daniele. Comunque posso dirti che sono sicurissima al 100% che io piaccia a Daniele, te lo dico io“.











