GF Vip: Edoardo Tavassi perde la scommessa con Oriana/ “Se c’è Daniele mi tatuo…”

Edoardo Tavassi “scommette” su Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli per il post GF Vip

Non sempre la mancata consacrazione con una vittoria deturpa e sminuisce l’importanza di un cammino; il GF Vip insegna, da questo punto vista, quanto a prescindere da tutto sia necessario costruire un percorso degno di nota. Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli, ad esempio, pur avendo preso parte al podio solo nelle posizioni che meno contano sono da annoverare tra i pilastri dell’edizione appena conclusa del reality condotto da Alfonso Signorini.

Ora che la scena sul GF Vip si è spenta, i protagonisti della Casa più chiacchierata d’Italia possono tornare alla vita di tutti giorni ma pare che alcuni vipponi abbiano ancora delle questioni in sospeso. Proprio Edoardo Tavassi, poco prima della finale del Grande Fratello Vip, avrebbe stipulato una goliardica e semi-seria scommessa con Oriana Marzoli. Stando ad una delle prime storie postate su Instagram della showgirl venezuelana, pare che a vincere la sfida sia stata proprio lei con il fratello di Guendalina Tavassi che dovrà pagare pegno.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si ritrovano dopo il GF Vip: “Qualcuno deve farsi un tatuaggio?”

Nel merito della scommessa fatta da Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli, il primo avrebbe quasi giurato di compiere un gesto eclatante nel caso in cui – dopo la finale – per la showgirl venezuelana ci fosse stato Daniele Dal Moro pronta ad accoglierla in albergo. Effettivamente, tale curiosità riguardava anche numerosi telespettatori, ansiosi di conoscere l’evolversi della relazione sentimentale tra il veneto e Oriana nata proprio all’interno della Casa del GF Vip.

“Qualcuno si deve fare un bel tatuaggetto?“, questa la frase scritta da Oriana Marzoli su Instagram, con tanto di fotomontaggio a regola d’arte che vede Edoardo Tavassi senza maglia e con un finta istantanea della coppia con sotto scritto “Forever”. Sarebbe dunque questo il pegno che dovrebbe pagare il giovane romano, che testimonia ben due cose: la prima, che Daniele Dal Moro ha accolto Oriana Marzoli subito dopo la finale del GF Vip. La seconda invece – come testimoniato dal repost di Edoardo Tavassi – che qualcuno potrebbe presto incidere la propria pelle con qualcosa di alquanto imbarazzante.











