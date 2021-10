GF Vip, Francesca Cipriani sballotta il seno e strappa i capelli a Giucas Casella/ Gelo in studio

Francesca Cipriani nuovamente protagonista nella casa del Grande Fratello Vip 2021. La bionda esplosiva perde la testa nel corso dell’ottava puntata del reality show, dopo aver incontrato per la seconda volta il fidanzato Alessandro. Dopo aver parlato con lui, la Cipriani si fa prendere dall’agitazione e come sempre lo cerca ovunque, con il rischio di danneggiare alcuni oggetti della casa. Il fidanzato, dopo essersi dichiarato per l’ennesima volta, la rimprovera simpaticamente per aver ballato davanti al cameraman, con la scollatura in evidenza.

Grande Fratello Vip 2021 eliminato, nominati e pagelle/ Cipriani distrugge la Casa, Amedeo Goria ancora papà?

Francesca Cipriani scatenata: sballotta il seno e strappa i capelli a Giucas Casella

La showgirl fa spallucce e gli dà un altro dispiacere quando sballotta nuovamente le sue curve correndo per tutta la casa. Ma il meglio, o il peggio, lo regala quando in preda all’agitazione si fa prendere dalla frenesia e strappa i capelli a Giucas Casella. Il mentalista urla dal dolore ma la Francesca Cipriani non accenna a fermarsi. A questo punto Signorini la invita a calmarsi e a chiedere scusa a Casella, che ci tiene a precisare una cosa: “Io non ho parrucchino semmai mi faccio mettere un po’ di tappo”.

GRANDE FRATELLO VIP 2021/ Diretta, eliminato Samy. Nomination: Fico, Miriana e...

View this post on Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

LEGGI ANCHE:

Signorini, gaffe con Maria Teresa Ruta "Nel sarcofago con Amedeo"/ Lei "Era Roberto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA