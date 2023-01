GF Vip, Giacomo Urtis stronca Ginevra e Antonino/ “Lui è narciso e…”

GF Vip 2022, Giacomo Urtis e i giudizi su Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese

Le dinamiche del Grande Fratello Vip 2022 vengono poste sotto la lente d’ingrandimento di un ex noto concorrente del reality: Giacomo Urtis. Il chirurgo dei Vip, nel corso di un’intervista al programma Turchesando di Radio Cusano Campus, è stato interpellato su questa discussa edizione del programma e sui suoi principali protagonisti. Tra i concorrenti che meno ha apprezzato figurano Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese.

“Il comportamento di Ginevra non mi piace: se hai il fidanzato, perché entri nella Casa a fare finta che ti possa piacere Antonino? – spiega Urtis – Poi se entri dentro che hai quella missione, alla fine almeno baciatelo, quindi cosa sei entrata a fare? Per presentare il tuo singolo?“. Di Antonino Spinalbese ha invece confessato: “Antonino è narciso, secondo me è innamorato di se stesso. Ha il suo parterre di corteggiatrici, lui è carino ma alla fine non è questo granché“.

Giacomo Urtis, nel corso dell’intervista, ha anche parlato di una sua cara amica ora grande protagonista al Grande Fratello Vip 2022: Antonella Fiordelisi. L’ex Vippone ha fatto il punto sull’attuale situazione sentimentale con Edoardo Donnamaria, rivelando: “Antonella è una mia amica. È una ragazza molto schietta, lei se deve dirti una cosa te la dice, e se deve amare una persona, la ama. Io ci ho parlato prima che entrasse al GF, sapevamo bene o male chi entravano come ragazzi, e mi aveva detto per esempio che Antonino era carino“.

In riferimento alla storia legata all’ex di Antonella, Gianluca Benincasa (papabile nuovo concorrente del Grande Fratello Vip 2022), Urtis ha ammesso di non esserne stato a conoscenza: “Io di tutta quella roba non sapevo niente, sapevo che aveva un fidanzato però…“. Infine, un giudizio sulla liaison tra l’amica Antonella e Donnamaria: “Conoscendola, Edoardo non mi sembra neanche il suo genere, quindi se ci sta assieme vuol dire che le piace proprio. Forse gli piace caratterialmente non lo so, poi magari è anche il suo genere, non lo so“.











