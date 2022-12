Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi si sono lasciati/ “Spero sia finita”

Edoardo Donnamaria lascia Antonella: lo sfogo al GF Vip

Dopo l’ennesima discussione sembra che sia tutto finito tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. I due hanno creato due schieramenti nella Casa del Grande Fratello Vip 2022: chi è con la schermista e chi con il volto di Forum. Quest’ultimo sembra aver confermato a Davide Donadei che la storia con la sua fidanzata è giunta al termine.

Come riporta Biccy, Edoardo Donnamaria risponde alla domanda se sia finita o meno con Antonella Fiordelisi: “Sì! Io spero di sì sinceramente. Non ci siamo proprio, non ci siamo. Questo suo modo di fare che ora mi cammina davanti, sbatte i capelli, abbraccia Andrea e Antonino. Poi si mette in doccia e ci sta tre ore per farsi vedere. A me queste cose non vanno e non le tollero. Ma se io le dico che il suo atteggiamento mi dà fastidio e tu continui, te lo spiego una volta, un’altra e poi ciao!” Anche la schermista sembra essere ferma sulla convinzione che il volto di Forum le abbia mancato di rispetto diverse volte e che non si possa correre ai ripari. La coppia tornerà di nuovo insieme o questa volta è definitivo?

Edoardo Donnamaria, dopo l’allontanamento da Antonella Fiordelisi, si è sfogato in giardino con Edoardo Tavassi e Attilio Romita. L’ex volto di Forum ha svelato quali sono le caratteristiche della schermista, poco compatibile con il suo modo di pensare e di essere.

“Lei ha degli atteggiamenti che dovrebbero non piacere, perché è una che entra in tutte le discussioni per fomentare il casino, non è una cosa che piace alle persone normali. Ma in più, lo fa con me. Atteggiamenti volti a farti rosicare, a farti vedere che lei sta bene e tu stai male, fa la scema in continuazione”. Edoardo Donnamaria rivolgendosi ad Attilio Romita aggiunge: “Ti garantisco che non c’è un giorno, o forse uno solo, che io sia stato con lei tranquillo o che non mi facesse tiri strani per farmi innervosire. Lo sanno tutti. A me, fuori da qua, una roba del genere non è mai capitata. A me non va di stare a fare la guerra tutti i giorni.” Poi conclude: “Lei ha dei cambi di personalità netti che a quanto pare non dipendono esclusivamente dalla puntata , dove non guarda in faccia nessuno. Né me, né i parenti, né i genitori. Parte e fa delle cose bruttissime da vedere.”

