GF Vip, Giaele De Donà innamorata di Antonino Spinalbese?/ “Me lo farei ogni secondo”

Giaele De Donà ammette la cotta per Antonino Spinalbese

Giaele De Donà ha sempre dichiarato che tra lei e il marito c’è un amore libero, ma questa volta l’influencer sembra essersi invaghita di Antonino Spinalbese.

Come riporta Biccy, Giaele De Donà, in confidenza a Charlie Gnocchi, svela cosa prova per l’ex di Belen: “A me Antonino piace lo confesso. Mi sto trattenendo. Se non fossi entrata con un marito fuori mi sarei buttata e non gli avrei dato tregua. Qui se scatta un bacio lui fuori vuole il divorzio. Mi freno perché poi so cosa scatta fuori. Ok amore libero, ma qui è un contesto diverso.” Poi rivela i suoi desideri hot legati al parrucchiere: “Con Anto mi trovo bene, per me non è una cosa costruita. Scappa da me? No dai, in questi giorni abbiamo dormito insieme abbracciati. Se mi piace a livello fisico e di letto? Em, amore… [sussurri incomprensibili all’orecchio di Charlie], che poi completamente, hai capito? Me lo farei ogni secondo. Io so che ho dei limiti a cui posso arrivare. Se supero il limite scatta il divorzio. Non posso far saltare il matrimonio per una cosa qui dentro.”

Giaele De Donà: “Mio marito accetta se è una cosa fisica”

Giaele De Donà, svela di trattenersi per il marito che non accetterebbe un’altra storia ma solo qualcosa di fisico. Come riporta Biccy, l’influencer confessa a Charlie Gnocchi: “Mio marito lo amo, non è solo un mantenimento economico. Sono molto legata a lui. Lui accetta tutto fino a quando non ci sono sentimenti messi dentro. Accetta se è una cosa fisica, non accetterebbe una storia.

Un limone potrei farlo con Anto, ma poi scatta altro dopo. Io so che poi non mi trattengo. Il mio problema è riuscire a trattenermi. Mica il bacio in se, che non sarebbe una problematica per come viviamo l’amore io e il mio compagno. Io quando sono con lui sono me stessa. Vorrei riuscire a fare qualcosa con Antonino, senza fare del male a chi ho fuori”.

