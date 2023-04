GF Vip, Giaele e Oriana infrangono le regole?/ Spunta un video, web chiede squalifica

GF Vip, Oriana e Giaele hanno infranto il regolamento? Cos’è successo

È esploso un vero e proprio giallo a pochi istanti dalla finalissima del Grande Fratello Vip 2022, e sul web si è subito scatenata la polemica. Nell’ultimo giorno di questa lunghissima edizione del reality, infatti, Oriana Marzoli e Giaele De Donà si sarebbero rese protagoniste di un comportamento che ha fatto storcere il naso a numerosi telespettatori. A scatenare la bufera è un dialogo tra Milena Miconi e Nikita Pelizon in camera da letto, con la prima che ha rivelato alla coinquilina di dover andare in bagno.

Nikita a quel punto le ha risposto: “Vai, è aperto“. Tuttavia è la contro-risposta dell’attrice ad accendere il mistero nella Casa di Cinecittà: “Ma ci sono Ori e Giaele“. Le due concorrenti, a suo dire, si sarebbero infatti chiuse insieme in bagno, andando dunque contro il regolamento del reality. E anche la successiva decisione della produzione di spegnere il microfono alla risposta di Nikita ha scatenato rabbia e scetticismo attorno al comportamento, considerato poco trasparente, delle due Vippone. “Ma cosa stanno facendo? Sono lì tipo da…” ha svelato Nikita, prima che il suo audio venisse interrotto.

GF Vip, rabbia web contro Oriana e Giaele: invocata la squalifica

Il dialogo tra Milena e Nikita non è affatto passato inosservato agli occhi e alle orecchie attente del web, che hanno subito posto l’attenzione su Oriana e Giaele. Sappiamo infatti, stando al regolamento del reality, che è vietato entrare in bagno più di uno alla volta. Trattasi infatti di una stanza in cui non sono presenti le telecamere e, dunque, entrando in due, è possibile parlare liberamente senza essere ripresi. Su Twitter si è dunque sollevato un vero e proprio polverone: in molti chiedono la squalifica delle due coinquiline per infrazione del regolamento.

A generare scetticismo è soprattutto la decisione degli autori del Grande Fratello Vip 2022 bloccare l’audio di Milena e Nikita e di non far ascoltare al pubblico il proseguo della conversazione, quasi a voler sorvolare sulla questione. Insomma, a pochi istanti dalla finalissima il web si infiamma e basta un niente per accendere le polemiche.

M: ” io devo fare pipì ”

N: ” vai è aperto ”

M: ” nooo, c’è Ori e Giale

N: ” cosa stanno facendo, sono li da più di mezz’ora ” E via che la regia oscura l’audio

chissà perché

FORSE PERCHÉ NON SI PUÒ ANDARE IN COPPIA IN BAGNO#GFVIP #nikiters #NikiEnchantix #nikella #thepisis pic.twitter.com/vr5wbNuaT1 — robby02 (@rbuffagni) April 2, 2023













