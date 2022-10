GF Vip: Ginevra Lamborghini, chi è il fidanzato/ Nuovi indizi: “Si chiama Edoardo e…”

Grande Fratello Vip 2022, Ginevra Lamborghini e il fidanzato: nuovi dettagli

Al Grande Fratello Vip 2022 Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini si sono sensibilmente avvicinati e in molti hanno sperato in una storia d’amore. La ragazza, ora fuori dai giochi dopo la squalifica per il caso Marco Bellavia, tuttavia ha fatto parlare di sé per la presenza fuori dalla Casa di una misteriosa persona, pronta ad aspettarla. Non ha mai esplicitamente parlato di fidanzato ma di qualcuno di speciale ad attenderla: questo qualcuno, stando al gossip, si chiama Edoardo e, dopo varie indiscrezioni, ora abbiamo qualche informazione in più su di lui.

Antonino Spinalbese rivelazione choc su Ginevra "non ero innamorato di lei"/ "Io sono un figlio di puttan*"

A riportarle è la pagina Instagram The Pipol Gossip, che inizialmente spiega: “Le dichiarazioni di Antonino Spinalbese, ovvero: “Non avrei mai iniziato una storia con Ginevra Lamborghini perché ha un fidanzato fuori” sono servite a poco, dato che tra i due all’interno della casa del GFvip hanno fatto intendere che tra loro ci fosse molto di più di una normale amicizia”. E poi svela la vera identità del ragazzo: “Abbiamo scoperto chi è il compagno della sorella di Elettra. Si chiama Edoardo Casella. Sui social, la coppia, si abbraccia, si tagga, e ha passato l’intera estate insieme. Tra baci e grandi effusioni d’amore“.

Ginevra Lamborghini, cerca Marco Bellavia dopo il GFVIP ma lui evita/ "Spero di poterlo abbracciare"

Antonino Spinalbese su Ginevra Lamborghini: “Non saremmo potuti diventare coppia“

Svelata dunque l’identità del presunto fidanzato di Ginevra Lamborghini. Al Grande Fratello Vip 2022 l’ex concorrente aveva lasciato intendere la presenza di un uomo misterioso al suo fianco, ma non ne aveva mai apertamente parlato. Anzi, il flirt con Antonino Spinalbese si è fatto sempre più intrigante, al punto che in Casa in molti tifavano per loro e anche sui social i fan hanno sperato in una love story della coppia, presto ironicamente ribattezzata su Twitter #gintonic.

Intanto, in assenza della Lamborghini nella Casa, Spinalbese sembra aver voluto prendere le distanze da lei dopo il dolcissimo incontro nel giardino di qualche puntata fa. “Non saremmo potuti diventare coppia. Nella mia vita ho sempre messo alla prova tutti e ho messo alla prova anche lei. Perché lei era fidanzata e quella roba lì con me non mi piaceva per nulla. Per niente proprio” aveva svelato confessandosi con alcuni coinquilini. Ci sarà modo per i due di rivedersi fuori dalla Casa, una volta che anche l’hairstylist sarà fuori dai giochi?

Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini hanno fatto l'amore al GF Vip?/ Sospetti..

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Gossip (@thepipol_gossip)













© RIPRODUZIONE RISERVATA