GF VIP, Ginevra Lamborghini si pente “Ho fatto bullismo su Marco Bellavia”/ Paura di squalifica o verità?

Ginevra Lamborghini su Marco Bellavia: “Ho fatto del bullismo, non intenzionalmente”

Ginevra Lamborghini si confida con Antonino Spinalbese e rivela di aver assunto un comportamento da bulla con Marco Bellavia. Il conduttore di Bim Bum Bam si è ritirato dal Grande Fratello Vip 2022, per un crollo psicologico dovuto alle dinamiche del reality show. La sorella di Elettra era tra quelle persone ad aver isolato il gieffino.

Ginevra Lamborghini sente una voce gridare fuori dalla casa di Cinecittà su Marco Bellavia: “Avete fatto bullismo“. A queste parole, la gieffina ammette tutto: “E’ vero l’ho fatto“, e Antonino Spinalbese chiede: “Cosa hai fatto?” la gieffina insiste: “Ho fatto quello, l’ho fatto…quella cosa con la b… ho fatto bullismo. Senza accorgermene, ma ho fatto bullismo con Marco“. Le parole della gieffina dividono il web che pensa a una strategia ben precisa, considerando che domani 3 ottobre ci sarà la puntata derale del Grande Fratello Vip 2022. Come verrà affrontata questo gesta di Ginevra da Alfonso Signorini?

Ginevra Lamborghini chiede scusa a Marco Bellavia: “Non sapevo che avesse dei problemi”

Ginevra Lamborghini, dopo aver dato addosso a Marco Bellavia, fa mea culpa e chiede indirettamente scusa al gieffino ormai quasi fuori dalla casa: “Per avergli dato del coglione e del babbo perché non mi sono accorta, o comunque non lo sapevo fino a stamattina, che lui ha dei problemi. Sinceramente, se lo avessi davanti gli direi scusami perché ti ho pregiudicato”.

E ancora: “Marco non hai perso un gioco se vorrai noi siamo qua. Ho detto una cosa carina, lui non sta bene, lo abbiamo preso per il c**o. Non è per essere ruffiani, è una persona che sta male, abbiamo sbagliato noi, si può anche tornare indietro sui propri passi eh.” Nonostante le sue scuse però, il pubblico è ancora scosso dall’uscito del gieffino e dal modo in cui i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 lo abbiano trattato. In molti hanno chiesto addirittura la chiusura del programma, come gestirà la situazione il conduttore?

