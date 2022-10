GF Vip, Giovanni Ciacci denuncia Sara Manfuso?/ L’indiscrezione dopo la furiosa lite

Grande Fratello Vip 2022, Sara Manfuso accusa Giovanni Ciacci: la lite in studio

La puntata del Grande Fratello Vip 2022 andata in onda ieri sera ha avuto strascichi significativi soprattutto per i concorrenti fuori dai giochi. In studio, in particolare, si è scatenata un’accesa discussione tra Giovanni Ciacci, eliminato al televoto flash di due puntate fa dopo il caso Marco Bellavia, e Sara Manfuso, che si è ritirata pochi giorni fa di sua spontanea volontà. In diretta si è acceso un duro scontro, con la ragazza che ha spiegato la motivazione della sua improvvisa uscita dalla Casa.

Sara Manfuso accusa choc “Alfonso Signorini non mi hai tutelata! Ciacci mi ha toccata"/ Cacciata dallo studio

I fatti risalgono a qualche giorno fa, quando in cucina Giovanni Ciacci ha per sbaglio sfiorato il fondoschiena della ragazza: lui ha chiesto scusa e successivamente entrambi hanno ironizzato, scatenando l’ira del web. In studio Sara Manfuso ha spiegato di aver lasciato il gioco non essendosi sentita tutelata per questo fatto, e lanciando accuse alla produzione. Alfonso Signorini ha sbottato, invitandola a non fare retorica e a trovare una scusa migliore per giustificare l’addio al reality e cacciandola dallo studio. E anche Giovanni Ciacci si è scagliato contro di lei.

Marco Bellavia, smonta ritiro Sara Manfuso dal Gfvip/ "Non serve fuggire dalla Casa"

Giovanni Ciacci denuncia Sara Manfuso? L’indiscrezione

Le accuse di Sara Manfuso a Giovanni Ciacci lo hanno mandato su tutte le furie: ieri sera, al Grande Fratello Vip 2022, il costumista e volto tv si è irritato e non poco. Ha spiegato la non intenzionalità dell’accaduto e come lei stessa avesse ironizzato in quella situazione, dunque non si aspettava che se la fosse presa al punto da accusarlo in diretta. Tali accuse non sono state affatto digerite, al punto che l’ex concorrente avrebbe deciso di ricorrere a seri provvedimenti, come rivela la pagina Instagram The Pipol Tv.

Caso Marco Bellavia, Giovanni Ciacci: "Mi hanno sputato in faccia"/ Ginevra Lamborghini: "Minacciata"

“Dopo gli avvenimenti e i fatti raccontati ieri Giovanni Ciacci, stanco delle parole usate da Sara Manfuso in studio, pare che in questo momento si stia recando dai suoi legali per denunciare penalmente l’ex concorrente del GFvip” si legge sulla pagina. Ciacci sarebbe dunque intenzionato a denunciare Sara Manfuso, dopo le forti parole pronunciate nella diretta di ieri sera. Al momento si tratta soltanto di indiscrezioni, in attesa di capire se l’ex concorrente abbia effettivamente sporto denuncia dopo quanto accaduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol TV (@thepipol_tv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA