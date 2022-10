GF Vip, Sara Manfuso e Giovanni Ciacci: il video choc/ “Simuliamo violenza sess*le”

GF Vip: Sara Manfuso e Giovanni Ciacci ripresi in un siparietto raccapricciante, il Web si indigna…

Domenica, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, è andato in onda un siparietto a dir poco raccapricciante, che poco è piaciuto al pubblico e che vede coinvolti due inquilini della casa: si tratta di Sara Manfuso e Giovanni Ciacci. Entrambi i Vipponi, a proprio modo, sembrano essere stati accolti con poca simpatia dal pubblico. La Manfuso è stata presto definita come una delle “arpie” della casa del GF per il suo continuo pettegolare e intervenire in faccende che non la riguardano in prima persona. Non a caso il suo atteggiamento è stato presto criticato anche da Sonia Bruganelli che l’ha tacciata come la sua spreferita della casa: “Non comprendo il suo modo di volersi infilare nelle situazioni. Sembra faccia politica, deve sempre esprimere il suo punto di vista. Non mi convince!”, aveva affermato l’opinionista.

Ma anche il secondo inquilino coinvolto, Giovanni Ciacci, è su più fronti attaccato dai telespettatori. Seppur è stato apprezzato il suo coraggio nel rivelare della sua sieropositività con il suo commuovente racconto, non è stato lo stesso per il suo atteggiamento nei conforti di Marco Bellavia. Anzi, Ciacci è addirittura accusato dal Web di essere uno dei maggiori “bulli” della casa proprio per le sue frasi verso l’ex conduttore di Bim Bum Bam. È cosi che i lui e la Manfuso, domenica, si sono lasciati andare a delle battute scioccanti che hanno generato scalpore e indignazione nel Web…

GF Vip, Sara Manfuso e Giovanni Ciacci sotto accusa per il siparietto choc: “Facciamo la violenza sessuale…”

Si trovavano in cucina Giovanni Ciacci e Sara Manfuso quando lui, per errore, passando vicino alla donna, le tocca il fondoschiena, ecco allora l’inizio del triste siparietto… “Non volevo toccarti il culo”, dice Ciacci. La risposta della Manfuso: “Adesso guarda domani urlerò -Mi ha toccato il culo-” dice ironicamente, toccandosi più volte i capelli e simulando una donna che urla disperata. Ecco allora che segue la frase choc: “Facciamo la violenza sessuale?”, chiede Ciacci. “Sì dai simuliamo”, risponde la Manfuso.

Ovviamente il web è rimasto indignato verso questo siparietto che ha ritenuto a dir poco di cattivo gusto. I commenti sui social sembrano chiedere a gran voce la stessa cosa: seri provvedimenti verso i due Vipponi e la squalifica dal Grande Fratello Vip; “BUTATTELI FUORI” è il commento che va per la maggiore. Questa volta il pubblico richiede seri provvedimenti, sia per questo spettacolino che per il bullismo ai danni di Marco Bellavia. La classica ramanzina all’Alfonso Signorini del pre-puntata non credo che placherà gli animi dei milioni di telespettatori che, a gran voce, chiedono giustizia.

Ecco il video choc:

Ciacci: “Facciamo la violenza sessuale?” Sara: “Sì dai, simuliamo” Queste cose non si dicono nemmeno per scherzo, che schifo. #gfvip pic.twitter.com/vsecN74ULB — soleilandia ☀️ (@sisonokevin) October 2, 2022













