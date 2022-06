Maria Teresa Ruta: “Grande Fratello Vip? Vorrei tornarci”/ “Mi manca la Casa”

Maria Teresa Ruta è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Francesco Ciannamea e andata in onda nel pomeriggio di oggi, martedì 7 giugno 2022.

In prima battuta, la giornalista ha parlato del suo libro sui cimiteri più belli del pianeta, che sta riscontrando un successo incredibile in termini di vendite e di richieste: “Siamo appena usciti da una settimana, ma pensiamo a una seconda edizione, anche perché nel libro non abbiamo potuto inserire tutti i cimiteri. Non è un argomento tabù, del resto anche la Disney ha fatto un bellissimo film sulla morte, che è ‘Coco’. Sottolineo poi che Papa Giovanni Paolo II ha dato nuovamente possibilità ai messicani di fare il rito Maya della muerte, con lo spolvero delle ossa. Si tratta di cose per noi desuete, ma molto sentite in America centrale”.

Nel prosieguo di “Trends&Celebrities”, Maria Teresa Ruta non ha potuto fare a meno di ricordare l’esperienza vissuta all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, luogo che “mi manca, vorrei tornarci. Ci ho vissuto, ho aggiustato gli aspirapolveri… Recentemente ho passato un bellissimo pomeriggio con Tommaso Zorzi, c’era anche il suo fidanzato Tommaso Stanzani. Abbiamo preso un tè e rivissuto quei momenti. Ci sono stati tanti bellissimi istanti, come quello con mia figlia Guenda Goria, durante il quale ci siamo molto raccontate e speriamo di aver aiutato il pubblico televisivo”.

L’altro figlio di Maria Teresa Ruta, Gian Amedeo Goria, intanto, si è sposato in gran segreto: “Soltanto dopo una settimana dalle nozze mi ha dato il via libera e autorizzato a raccontare il suo matrimonio. Volevo dimostrare che non tutto deve per forza essere parte dello spettacolo, anche se, come me, appartieni a questo mondo. In prima battuta abbiamo condiviso la notizia in privato, poi abbiamo fatto vivere in differita la nostra emozione e l’abbiamo condivisa con tutti”.

