GF Vip, Guendalina Tavassi “tifo per Luca Salatino”/ Bordate agli altri: “Onestini monotono, Donnamaria…”

Grande Fratello Vip 2022, Guendalina Tavassi tifa Luca Salatino: “Semplice e sincero“

Nella storia dei reality show spesso ci sono personaggi che rimangono impressi nel cuore del pubblico, per il loro percorso, per il loro carattere, per quello che hanno saputo dare. Guendalina Tavassi è indubbiamente un vero e proprio animale da reality e, dopo l’esperienza al Grande Fratello che la consacrò in tv anni fa, ha da pochi mesi preso parte all’Isola dei Famosi assieme al fratello Edoardo. Chi come lei, dunque, conosce meglio il mondo dei reality?

In un’intervista rilasciata a Novella 2000, nel corso della quale ha parlato anche del percorso del fratello Edoardo al Grande Fratello Vip 2022, l’ex gieffina ha parlato degli attuali concorrenti. L’appoggio al fratello è indiscusso ma, oltre a lui, Guendalina sembra prediligere un altro amato Vippone di questa edizione: “Luca Salatino. È un ragazzo semplice e sincero. Caratterialmente somiglia molto a noi Tavassi. Apprezzo tanto anche il rapporto che ha con la sua ragazza Soraya. Si vede che è follemente innamorato di lei. Non vi nascondo che oltre a mio fratello, ovviamente, faccio il tifo per lui“.

Guendalina Tavassi stronca alcuni concorrenti: da Onestini a Edoardo

Se da un lato Guendalina Tavassi predilige il carattere schietto e verace di Luca Salatino, oltre all’affezionato fratello Edoardo, dall’altro ha le idee ben chiare anche su chi vorrebbe fuori dalla Casa. “Luca Onestini, per esempio. Vedo uno che sa soltanto saltare e ballare. Dopo un po’ diventa monotono e noioso. Come potrei relazionarmi con una persona così priva di contenuti?” la stoccata dell’ex gieffina al neo-concorrente del Grande Fratello Vip 2022.

Oltre a Onestini, la Tavassi snocciola altri nomi che non l’hanno positivamente impressionata nel corso di questi primi mesi di reality: “Per non parlare poi di Nikita, Giaele e Antonella troppo prese da se stesse. Il pubblico dopo un po’ si stanca delle manie di protagonismo. In ultimo, Edoardo Donnamaria, che di certo è un bravo ragazzo, spesso simpatico, ma un tantino costruito. Dovrebbe lasciarsi andare. Il pubblico lo apprezzerebbe di più“.

