GF Vip, l’ex moglie di Marco Bellavia “situazione pesante anche per me”/ “Spero solo che Marco si riprenda..”

Grande Fratello Vip 2022, l’ex moglie di Marco Bellavia: “Bombardamento mediatico“

Il caso Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022 ha scosso l’opinione pubblica e smosso le coscienze su un tema così delicato (e spesso sottovalutato) come la salute mentale. Gli atteggiamenti dei concorrenti nei confronti dell’ex coinquilino sono stati aspramente criticati sul web, ma non solo: anche il Codacons è intervenuto presentando un esposto in Procura e denunciando i concorrenti, che ora potrebbero rischiare fino a quattro anni di carcere per violenza privata.

Sulla questione è intervenuta anche Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia, intervistata dal settimanale Dipiùtv: “Non conosco i dettagli del contenuto dell’esposto avanzato da Codacons. Di fronte ai fatti accaduti, che hanno coinvolto Marco e la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, la mia unica priorità è, e rimane, quella di tutelare la mia famiglia e nostro figlio Filippo, perché sinceramente questo bombardamento mediatico sta danneggiando tutti noi“.

Elena Travaglia, ex moglie di Marco Bellavia: “Spero che si riprenda…“

A Dipiùtv Elena Travaglia spiega come la vicenda legata all’ex marito Marco Bellavia al Grande Fratello Vip 2022 stia coinvolgendo personalmente anche lei: “Questa situazione sta avendo ripercussioni anche sulla mia sfera più privata“. Nel corso dell’intervista spiega infatti: “È un continuo essere bombardata da qualcuno che vuole parlarmi, da gente che su Internet scrive cose non vere sulla mia famiglia e su Marco: cose che danneggiano nostro figlio Filippo e, di riflesso, anche i miei altri tre figli“.

La donna si augura non solo di uscire quanto prima possibile da questa dolorosa vicenda mediatica, ma spera anche che l’ex marito possa riprendersi: “Vorrei veramente, a questo punto, starne un po’ fuori perché comincia a essere un po’ pesante la situazione anche per me. Spero solo che Marco si riprenda e stia bene“. Ora l’ex gieffino sta meglio, è tornato a casa dal figlio dopo aver deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip 2022. Ma non ha rinunciato a mandare un video-messaggio in diretta nella puntata di ieri sera, parlando della sua condizione di salute.











