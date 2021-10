GF Vip, Lulù Selassiè è bulimica?/ Francesca Cipriani: “Dopo mangiato va vomitare”

Ancora disavventure per Lulù Selassié che continua a far preoccupare i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. La principessa etiope, che gareggia insieme alle due sorelle, ha fin da subito attirato l’attenzione su di se prima per la sua relazione con Manuel Bortuzzo, poi per l’ eccessiva gelosia e invadenza nei suoi confronti e adesso gli altri concorrenti del reality si sono accorti che la Lulù dopo aver mangiato si reca in bagno, dove ci sono meno telecamere e le immagini registrate non vanno mai in onda per questioni di privacy, per vomitare.

Ad approfondire la questione è stata Francesca Cipriani che, dopo aver notato i suoi vari malesseri fisici e non, si è accorta di un particolare: la ragazza dopo aver mangiato va in bagno a vomitare. Francesca ha poi voluto condividere questa preoccupazione con gli altri: “Poverina, dopo aver mangiato va in bagno.. a vomitare”, i concorrenti hanno confermato le idee dell’ex pupa dicendo: “Poverina, mi dispiace tanto, ha bisogno d’aiuto”.

Lulù Selassié soffre di bulimia? Anche Casalino aveva notato qualcosa che non andava…

Il problema di Lulù Selassié era già stato notato da Andrea Casalino che prima di essere eliminato aveva notato il disturbo alimentare da parte della ragazza e le aveva detto: “Mi raccomando Lulù, non è che stai vomitando? Mi raccomando, te lo dico con il cuore in mano. Perché ti voglio bene”. La ragazza dopo tutte le domande dell’ex concorrente aveva negato tutto rispondendo: “Ho capito cosa intendi, no. Io vomito solo se sto male e lo dico agli altri. Anzi, ho anche fame adesso”.

Il comportamento di Lulù Selassié ha scatenato anche le preoccupazioni di tutto il pubblico da casa che sui social hanno invocato l’intervento della redazione per cercare di aiutare la giovane ragazza: “Mi dispiace tanto perché con queste cose non si scherza. Andrebbe aiutata da esperti e non stando al GF” commenta un utente, mentre altri scrivono: “Ahimè chi ha passato la situazione o avuto qualcuno vicino che l’ha vissuto si è accorto dei suoi comportamenti e determinate frasi. Mi dispiace tantissimo, ma andare al gfvip di certo non migliora la situazione”. Chissà se la redazione del programma deciderà di prendere provvedimenti per cercare di aiutare la ragazza nonostante la sua partecipazione al reality o lascerà correre.

