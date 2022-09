GF Vip Marco Bellavia innamorato di Pamela Prati/ “Sei stupenda” ma lei lo friendzona

Marco Bellavia preso da Pamela Prati: ecco cosa succede tra loro nella casa

Marco Bellavia, in questi giorni, si sta molto avvicinando a Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip 2022. Tra uno scherzo e l’altro, l‘ex conduttore di Bim Bum Bam cerca di far dimenticare Mark Caltagirone alla showgirl; con tanto di complimenti e inviti ad innamorarsi ancora. Ad accorgersi dell’avvicinamento tra i due gieffini è Giaele De Donà che, come riporta Biccy, dichiara: “Ragazzi siete belli insieme. Vi vedrei benissimo come coppia. Guardate che io ci azzecco sempre. Porto fortuna e secondo me stareste da dio fidatevi. Poi Marco Bellavia è un uomo molto bello”.

Roberto Alessi: "Pamela Prati? Donna fragile"/ Il retroscena: "L'ho sentita prima che entrasse al GF Vip e…"

A questo punto, Marco Bellavia si rivolge direttamente a Pamela: “Io ieri ti ho chiesto di dormire insieme e mi hai scacciato. Ma l’ho detto così per scherzo e tu mi hai detto ‘vai a dormire sul divano’. Sei single? ok, ma non precluderti mai la possibilità di innamorarti. Devi essere sempre aperta a quello che ti può riservare la vita. Vuoi che mi trasformi in Brad Pitt? Perché dovrei peggiorarmi?. Giaele dici che saremmo una bella coppia? Pamela vieni qui accanto vediamo. Comunque tu sei bellissima che devo dirti. […] Certo che per me Pam è bella, ci mancherebbe, anzi è stupenda”.

GF Vip, Marco Bellavia "con Paola Barale storia importante"/ E su Cristina D'Avena...

Marco Bellavia friendzonato da Pamela Prati: “Sto bene single”

Marco Bellavia, nonostante le dolci attenzioni riservate alla showgirl, è stato friendzonato da Pamela Prati. La concorrente del Grande Fratello Vip 2022, come riporta Biccy, dichiara: “No non sono mai stata sposata, fidanzata sì, ma sposata no. Adesso sono cinque anni che sono single. Sì sono libera, ma sottolineo che è una mia scelta. Sto bene così da sola e voglio anche restarci.”

E aggiunge: “Non devo precludermi un amore? Si vedrà cosa mi riserverà la vita. Che vuoi che mi innamori di te? […] Se esaudisci tutti i desideri allora fammi felice trasformati in Brad Pitt. No non voglio mica dire che non sei un bell’uomo. Certo, hai il ciuffo, i muscoli, gli addominali. Però io sono libera e felice così“.

GF Vip 2022, Giovanni Ciacci vs Pamela Prati/ Gelo tra i due, il web si spacca

© RIPRODUZIONE RISERVATA