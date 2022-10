GF vip, Marco Bellavia va via ed é guerra nel gruppo/Antonella e Luca insorgono!

Grande Fratello vip 7 si divide: Marco Bellavia va via

Dopo essersi dichiarato interessato a Pamela Prati per poi dirsi sull’orlo di una crisi di equilibrio personale nel mezzo del gioco della Casa, Marco Bellavia lascia il Grande Fratello vip 7 in corso, destando tra le reazioni più disparate nel resto del gruppo di gieffini, come quella polemica di Antonella Fiordelisi e Luca Salatino.

Antonella Fiordelisi, flirt con Stefano De Martino?/ Il gossip: "Frequentazione..."

In occasione dell’ultima puntata del gioco, sul finire della diretta TV Alfonso Signorini aveva annunciato che la produzione del Grande Fratello vip 7 si sarebbe mobilitata per venire in aiuto dell’ex volto Bim bum bam, non appena appreso dello squilibrio avvertito da Marco Bellavia, travolto da una serie di nomination e critiche del gruppo di vipponi ai suoi danni in seguito alla sua dichiarazione di interesse nutrito verso la “lei fu ex di Mark Caltagirone”, il profilo social rivelatosi il caso di catfishing in Italia più conosciuto nel mondo per l’inesistenza del fantomatico promesso sposo della showgirl. Una parte dei coinquilini vip non ha creduto al gioco di Marco Bellavia, tacciandolo di mancata veridicità, nonostante l’ex Bim bum bam abbia dichiarato di avere dei problemi legati alla sua salute psicofisica, che potrebbero averlo spinto ad allontanarsi da Pamela Prati destando sospetti infelici nel gruppo sul suo conto. Nel corso della puntata, Pamela Prati ha chiarito di non volersi concedere del tutto a Marco Bellavia, dal momento che non lo conosce abbastanza, e il gieffino ha palesato di rispettare la scelta della coinquilina, tanto da apparire a malincuore ormai lontano da lei.

Edoardo Donnamaria, erezione per Antonella Fiordelisi/ Signorini: "Caliamo velo pietoso"

Grande Fratello vip, le reazioni avverse di Antonella Fiordelisi e Luca Salatino al gruppo vip

Con la crisi personale e la conseguente uscita di scena di Marco Bellavia dal Grande Fratello vip, confermata in un comunicato Mediaset diramato a mezzo social, intanto, il gruppo dei vipponi appare diviso con Luca Salatino che così taccia una compagine di coinquilini capeggiata da Charlie Gnocchi, di aver giudicato e umiliato il primo nel gioco per poi mostrarsi ipocritamente vicina all’uscente al momento dell’uscita dal gioco:

“La gente ‘ciao Marco’, ma regá le persone

vanno aiutate quando ce stanno… oramai…”.

Antonella Fiordelisi vittima del "branco" al GF Vip 7?/ Tutti contro di lei, ma...

All’attacco di Gegia, che avrebbe tra gli altri hater, contribuito all’uscita di scena di Marco Bellavia, poi, Antonella Fiordelisi rincara la dose: “Bisognerebbe

chiedere scusa a Marco per le cose dette. Avete detto che recitava. Se recitava non se ne andava. Se una persona sta male e te lo dice, il motivo per cui una ti dice ‘esci esci se non stai bene, ma come si permette? Solo perchè è una comica e fa ridere”.

Come evolverà no le dinamiche di gioco della Casa del Grande Fratello vip, dopo l’addio di Marco Bellavia? Che Pamela Prati possa tornare sui suoi passi con il fu gieffino?

© RIPRODUZIONE RISERVATA