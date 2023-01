GF Vip, Nicole Murgia a rischio squalifica?/ Web condanna il gesto vs Nikita Pelizon

GF Vip 2022, Nicole Murgia e il grave gesto verso Nikita Pelizon: è squalifica?

Una nuova bufera piomba sul Grande Fratello Vip 2022: al centro delle polemiche, questa volta, è stato un gesto di Nicole Murgia. La concorrente, come mostra un video circolante sul web in queste ultime ore, si trovava in cucina assieme a Oriana Marzoli e Luca Onestini per cucinare. Durante la loro conversazione passa al loro fianco di Nikita Pelizon e, attraverso un gesto che non è affatto passato inosservato, l’attrice si getta un po’ di sale alle spalle. Trattasi di uno dei più noti rituali scaramantici per scacciare la sfortuna.

Un gesto che, su Twitter, è stato interpretato dai più come una provocazione verso Nikita Pelizon dopo il suo passaggio in cucina. Già a inizio edizione la concorrente è finita nel mirino di alcuni coinquilini, che l’hanno accusata di portare sfortuna: tra questi Elenoire Ferruzzi, squalificata dal gioco per aver sputato per terra al passaggio di Nikita. Per questo motivo in molti sui social si stanno chiedendo: Nicole Murgia verrà squalificata così come è capitato a Elenoire?

Nicole Murgia e Nikita Pelizon: il gesto interpretato dal web

Intanto su Twitter monta la rabbia degli utenti per l’ennesimo gesto provocatorio nei confronti di Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022. In molti difendono la concorrente, condannando apertamente il comportamento di Nicole Murgia: “E dopo Elenoire che sputa al passaggio di Nikita, ecco Nicole che butta il sale sempre al passaggio di Nikita…Dopo averle detto che è fatta di acidi, anche questo…“. Sono in molti che chiedono l’immediata squalifica di Nicole Murgia, ma c’è anche chi ritiene che il suo gesto non sia stato indirizzato a Nikita e che, dunque, sia tutto frutto di un fraintendimento.

“io sono d’accordo sul fatto che si stia esagerando con Nikita e vanno almeno ripresi i soggetti che sono in casa e le dicono di ogni come Onestini e compagnia bella. Ma sul fatto del sale di Nicole ho dei dubbi…secondo me non l’ha fatto per Nikita” scrive un utente. Intanto, resta da capire se la vicenda verrà affrontata da Alfonso Signorini nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 di lunedì sera: il gesto di Nicole verrà considerato grave al pari di quello di Elenoire Ferruzzi, al punto da arrivare alla squalifica?

#gfvip @alfosignorini @GiuliaSalemi93 @Soleil_stasi E dopo Elenoire che sputa al passaggio di Nikita,ecco Nicole che butta il sale sempre al passaggio di Nikita…Dopo averle detto che è fatta di acidi,anche questo… pic.twitter.com/m3iUlDDkV3 — Maryjun76 (@Maryjun76) January 5, 2023

#gfvip io sono d’accordo sul fatto che si stia esagerando con Nikita e vanno almeno ripresi i soggetti che sono in casa e le dicono di ogni come Onestini e compagnia bella. Ma sul fatto del sale di Nicole ho dei dubbi…secondo me non l’ha fatto per Nikita. #GrandeFratelloVip — Robin8A (@Todd08A) January 5, 2023













