GF Vip, Nicole Murgia affronta Daniele Dal Moro “sto cuore non lo dai”/ E su Oriana…

GF Vip 2022, Daniele Dal Moro svela a Nicole Murgia: “Non mi fido più di nessuno“

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 è all’orizzonte un nuovo intreccio sentimentale, che questa volta vede protagonisti Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli e Nicole Murgia. Il Vippone, a detta di molti, nutrirebbe un reale interesse per Oriana al punto che sui social sta impazzando la ship degli “oriele”, nata dalla crasi tra i nomi di Oriana e Daniele. Tuttavia la presenza di Nicole potrebbe essere d’ostacolo, dal momento che sin da subito ha riservato un’attenzione e un interesse particolari nei confronti di Daniele.

Proprio i due concorrenti si ritrovano a parlare appartati, con Daniele che parla del suo carattere, a tratti rude, ma che cela dolcezza: “Sono come la noce di cocco con un cuore di panna“. A quel punto Nicole, parlando di sentimenti, gli chiede: “Sto cuore non lo dai. Per paura di stare male di nuovo?“. Daniele risponde che ha difficoltà a fidarsi delle persone: “È mio e me lo tengo. Non lo concederò mai. No dai, qualche pezzetto sì. Non ne ho più tanto, lo devo tenere. Io non mi fido di nessuno perché non ci si può fidare di nessuno. Mi fido solo dei bambini e degli animali“.

Nicole Murgia e il retroscena su Oriana: la confessione a Daniele Dal Moro

Al Grande Fratello Vip 2022 Daniele Dal Moro si apre a Nicole Murgia, svelando: “A me piacciono le persone pure, ma le persone non sono così. Nessuno è così“. Nonostante le insistenze della coinquilina, l’ex tronista al momento non ne vuole sapere di aprire il suo cuore: “Quando mi potrà fidare, mi fiderò“. Nicole pertanto replica: “Non dai modo di fare guadagnare la tua fiducia, sei un muro“. La loro conversazione si è dunque inceppata con le resistenze del ragazzo e il tentativo dell’attrice di fargli aprire il cuore.

Tuttavia, sempre in riferimento a quella conversazione, emerge un video su Twitter in cui Nicole, parlando con Daniele, cita anche il nome di Oriana Marzoli. “Io gliel’ho detto anche a lei. Io le ho detto: ‘Oriana, lo so che a te piace giocare‘. Non è che questo non è chiaro” le parole dell’attrice. Secondo lei, dunque, l’influencer venezuelana giocherebbe con Daniele e non nutrirebbe un reale sentimento nei suoi confronti.

L’OMBRA DI ORIANA (la murgia) CHE FA INTENDERE A DANIELE CHE AD ORIANA PIACE SOLO GIOCARE CON DANIELE #gfvip #oriele pic.twitter.com/1jkNeI1pMl — ORIANA🌟 (@orielenation) January 4, 2023













