Nicole Murgia attratta da Daniele Dal Moro: “Me l’ha detto”/ Lui ricambia? “È carina” ma spunta Oriana

Nicole Murgia attratta da Daniele Dal Moro al GF Vip, lui svela: “Me l’ha detto”

Nella Casa del Grande Fratello Vip pare stia nascendo un nuovo triangolo amoroso. Dopo le attenzioni date ad Antonino Spinalbese e alla loro brusca rottura, Oriana Marzoli si è riavvicinata a Daniele Dal Moro, ritrovando con lui un forte feeling. Al contempo nella Casa ha però fatto il suo ingresso Nicole Murgia. Come Oriana, anche la nuova gieffina si è avvicinata a Daniele, mostrando sin da subito un interesse.

Pare però che abbia fatto di più, facendo una vera e propria dichiarazione a Daniele che, chiacchierando con Oriana e Micol, ha rivelato che Nicole gli avrebbe detto di essere interessato a lui. La sera prima inoltre, durante la visione del film, la Murgia lo avrebbe invitato a guardarlo accanto a lei e si sarebbe accoccolata al suo fianco. Daniele però, pur trovandola carina, pare non essere interessato a lei.

Daniele Dal Moro: “La Murgia? Carina” poi però pensa a Oriana…

Così, confidandosi con Oriana e Micol, Daniele ha rivelato sulla Murgia: “Sono stato molto attento a non toccarla, non abbracciarla… – e ancora – Mi ha detto che c’è un interesse, quindi so che era lì di base. Però mi metto sul divano e sto molto attento a cosa fare perché non voglio mandare messaggi sbagliati.”

In confessionale Daniele su Nicole ha poi aggiunto: “La Murgia è una ragazza che con me è stata molto carina, che ha un carattere che comunque non mi dispiace…” Tuttavia non può fare a meno di pensare al feeling con Oriana: “Il feeling tra noi c’è ma è una persona della quale non mi fido e che non fa nulla per farmi cambiare idea, quindi lì mi fermo.” Daniele, dunque, è al momento frenato nei confronti di entrambe ma il tempo potrebbe cambiare le cose.

