GF Vip: Nicole Murgia, bufera per la frase shock/ “Mi hanno detto stai tranquilla…”

Nicole Murgia, la rivelazione sul confessionale dopo la frase shock

Non è cosa rara al Grande Fratello Vip imbattersi in frasi e atteggiamenti poco edificanti che, una volta colti, vengono poi colpiti da duri ammonimenti o addirittura squalifiche. Anche nel corso di questa edizione, con protagonista Riccardo Fogli, i fan della trasmissione hanno assistito all’ennesimo caso di squalifica, per via di una bestemmia. Nelle ultime ore però, l’ira del web sembra scagliarsi contro le parole di Nicole Murgia, rea di aver pronunciato una frase ingiuriosa contro le persone affette dalla sindrome di down.

Nicole Murgia sarebbe dunque al centro di una vera e propria bufera social, innescata proprio da una sua rivelazione. La vippona, al termine dell’ultima diretta, si sarebbe lasciata andare in merito ad una conversazione avvenuta in confessionale con la redazione. Preoccupata per la frase poco felice da lei stessa pronunciata, ha affermato di essersi prontamente recata in confessionale per cercare di discolparsi. “Quando l’altro volta me ne sono uscita con quella frase del cavolo che ho detto, sono andata subito in confessionale e loro mi hanno detto: tranquilla“.

Nicole Murgia, indignazione del web per il mancato provvedimento

Il video dove Nicole Murgia si lascia andare sulla particolare rivelazione è subito diventato virale, sconvolgendo i telespettatori per la mancanza di un provvedimento serio e deciso. In particolare, il web recrimina una mancanza di coerenza da parte del Grande Fratello Vip, reo di utilizzare due pesi e due misure nel prendere decisioni riguardo atteggiamenti poco edificanti.

Nicole Murgia avrebbe infatti rivelato che, dopo il suo ingresso in confessionale preoccupata dell’accaduto, sia stata semplicemente tranquillizzata. Tanto è bastato per scatenare l’ira del web che già in altre situazioni aveva richiamato l’attenzione del Grande Fratello Vip senza però trovare seguito. L’attrice sarebbe stata criptica sul finire della frase, accennando ad una particolare “fortuna” che avrebbe scongiurato la squalifica per la sua frase fuori luogo. Resta dunque il dubbio del contesto, trattandosi di un video poco chiaro attenendosi unicamente alle parole di Nicole Murgia. Nel frattempo però, sui social si chiede maggiore chiarezza e una linea più dura contro atteggiamenti decisamente contro la normale condotta e serietà.

