GF Vip: Un’amica di Nikita Pelizon attacca la mamma di Luca Onestini/ “Si vergogni…”

GF Vip: La mamma di Luca Onestini è un fiume in piena contro Nikita

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha visto nuovamente protagonisti Luca Onestini e Nikita Pelizon, reduci da un rapporto ormai sempre più burrascoso. I due, dopo l’ingresso dell’ex volto di Uomini e Donne, sembravano aver stabilito un’intesa particolare che potesse diventare anche qualcosa di più di una semplice amicizia. Nelle ultime settimane però, Onestini ha chiaramente rispedito al mittente le avances di Nikita, generando una serie di discussioni che pare non siano state apprezzate dalla madre del modello.

Proprio nel corso della diretta di ieri sera, per Luca Onestini è arrivata a gran sorpresa la madre, Carla, che ha innanzitutto cercato di imprimere la giusta dose di supporto in favore del figlio. Subito dopo però, si è letteralmente scagliata senza giri di parole contro alcuni componenti della casa, in particolare Nikita Pelizon. Quest’ultima, è stata descritta come persona falsa e aggressiva, guidata da un senso di risentimento per il rifiuto di Luca Onestini. Chiaramente, la concorrente ha difeso il suo punto di vista con il classico sarcasmo che la contraddistingue, sorpresa però dalla durezza delle affermazioni della signora Onestini: “Ti saresti meritata uno come Antonino, che ti porta sotto le lenzuola e poi ti ignora“.

In difesa di Nikita: l’amica Giulia chiede un confronto con la madre di Luca Onestini

Dopo le sconcertanti accuse della madre di Luca Onestini nei confronti di Nikita Pelizon, buona parte del pubblico è rimasta spiazzata. La donna, senza la minima timidezza per il contesto, non ha usato mezzi termini sia nei confronti della concorrente che di altri vipponi, come ad esempio Antonino. Le forti critiche non sono passate inosservate anche alle persone più vicine a Nikita, in particolare la sua amica storica Giulia. Quest’ultima, tramite un post su Instagram, si è scagliata in maniera inequivocabile contro la donna.

“Signora Carla, ma lei è sicura di guardare questo GF Vip? Sarebbe bello un confronto faccia a faccia con lei, ma ormai sono rassegnata del fatto che non chiamerete mai”. Giulia, l’amica di Nikita, ironizza e allo stesso tempo invoca un vero e proprio confronto con la madre di Luca Onestini, aggiungendo: “Grazie signora Carla, mi ha fatto ridere con le lacrime. Le do un consiglio, riascolti le sue parole e si vergogni profondamente, dovrebbe chiedere scusa a tutta l’Italia. Mi vergogno per lei”. Piccata dunque la risposta dell’amica di Nikita Pelizon, che in chiusura aggiunge: “A questo punto, ad essere ridicola è l’intera famiglia. Non spreco altro tempo”.











