Gf Vip, Oriana gelosa del rapporto tra Daniele e Nikita: “Vai da lei se ti piace”/ La Pelizon sbotta!

Oriana gelosa del rapporto tra Daniele Dal Moro e Nikita al GF Vip: la stoccata

Daniele Dal Moro è ormai tra due fuochi al Grande Fratello Vip. Da quando Oriana Marzoli si è riavvicinata a lui, sono iniziate le gelosie nei confronti di Nikita Pelizon con la quale Dal Moro ha da sempre un bel rapporto di amicizia. A fomentare queste gelosie anche il cattivo rapporto che c’è tra Oriana e Nikita, peggiorato con l’entrata di Dana Saber, ‘nemica’ di Oriana ma amica della Pelizon.

Dana contro Onestini e Oriana: "Accusata e provocata di proposito"/ Nikita conferma: "È il loro gioco"

Infastidita dal rapporto di Daniele con Nikita, Oriana nelle ultime ore ha deciso di lanciare una stoccata al ragazzo, mostrando a chiare lettere la sua gelosia: “Vai con le tue amiche strane. Guarda che se ti piace lei, vai, anche se mi hai già detto di no, però stai attento”, gli ha detto. Il riferimento alle ‘amiche strane’ è proprio a Nikita che non è però rimasta indifferente alle continue frecciatine che in questi giorni sta ricevendo da Oriana.

Oriana a letto con Daniele, la reazione di Luca Onestini al GF Vip/ "È una cosa intima" e la stuzzica…

Nikita Pelizon sbotta: lo sfogo su Oriana

Nikita si è sfogata proprio con Daniele, a cui ha confessato: “Un conto è far passare tutto, un conto è quando il filtro devi ripulirlo. Le urla, quelle provocazioni continue quando non ti ho fatto niente. Ma che cosa vuoi? Ma tutto per un maschio. Ma ti rendi conto della banalità del concetto? Parlo proprio della Casa in generale, di come si è facilmente influenzabili. Superficiali. In realtà si pensa molto al game. Adesso che sto osservando mi rendo conto che… mamma mia! Dov’è la verità?” Dal Moro però l’ha invitata a viversi questo percorso con maggior leggerezza, non curandosi di questi attacchi da poco: “Devi viverti questo posto. Se te ne freghi è meglio.”

Daniele Dal Moro, due di picche a Nicole Murgia: "Tra noi non c'è niente"/ E si sbilancia con Oriana

