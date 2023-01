GF Vip, Orietta Berti “ho avuto il Covid, lasciato strascichi”/ “Perdo equilibrio e…”

GF Vip, Orietta Berti confessa: “Ho avuto il Covid. Per vedere un gradino…“

Il Grande Fratello Vip 2022 perde una delle sue più grandi protagoniste, che si è sempre fatta valere e si è spesa tantissimo nelle dinamiche di gioco e per tutto quanto il gruppo. Patrizia Rossetti ha deciso di abbandonare definitivamente la Casa, per via di alcuni problemi di salute che l’hanno debilitata. La notizia in diretta ha chiaramente lasciato tutti a bocca aperta, compresi gli opinionisti. Alfonso Signorini interpella infatti Soleil Sorge e Orietta Berti, chiedendo loro cosa ne pensino di questo colpo di scena.

“Non me l’aspettavo, perché è stata una delle grandi protagoniste. E ha anche un carattere molto forte, quindi non me l’aspettavo, però la salute prima di tutto” il pensiero di Soleil. La cantante, invece, svela il possibile motivo di questo addio e rivela un retroscena personale: “È il Covid, il Covid lascia tutti questi dolori. Io l’ho avuto e sai perché ti chiamo sempre per fare questi gradini? Perché io per vedere un gradino perdo l’equilibrio e cado in avanti. È lo strascico che ha lasciato il Covid, mi ha detto il dottore che fra un anno o due mi passerà. Poi ti immagini dei dolori che non hai“.

Patrizia Rossetti lascia il Grande Fratello Vip 2022: “Pare ci sia un’infezione“

L’addio di Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip 2022 è dovuto ad alcuni problemi di salute di cui vorrebbe approfondire la natura. Nella Casa la concorrente è stata contagiata dal Covid e, fa notare Alfonso Signorini, questo malessere fisico potrebbe essere dovuto agli effetti a lungo termine della malattia, come fatto notare da Orietta Berti. In puntata Patrizia ha svelato: “Ho dei dolori nel corpo, nelle gambe, è partito dalle caviglie. Ho fatto le analisi e sembra non ci sia niente“.

E ha aggiunto: “Pare però che ci sia un’infezione, non di grande portata, forse avuta dal covid, sta di fatto che in questi giorni non riesco ad essere attiva nella Casa, anche mentalmente, e mi dispiace. È come avere un cagnolino che ti mordicchia e l’idea di stare così, non poter partecipare alle discussioni ma anche alle cose belle non mi va“.











