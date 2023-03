GF Vip, Orietta Berti “Tavassi e Micol mia coppia preferita”/ “Non è esagerata e…”

Orietta Berti promuove Micol e Tavassi: “La mia coppia preferita“

Al Grande Fratello Vip 2022 Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno rapito il cuore di numerosi fan nel corso di questi mesi. La coppia è una delle più amate di questa edizione e, dall’esterno, in molti hanno sostenuto la storia d’amore degli ‘Incorvassi’ sin dall’inizio, portandoli entrambi direttamente in finale. Anche Orietta Berti si è detta fervida sostenitrice di questa giovane coppia, e conferma la sua simpatia nei loro confronti anche al GF Vip Party, nella puntata di ieri.

Intervistata da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, l’opinionista del reality ha spiegato perché considera gli ‘Incorvassi’ come sua coppia del cuore: “La mia coppia preferita è quella di Tavassi e Micol, perché non è esagerata, è normale ai primi approcci, e poi si vedrà. A me non piacciono le coppie esagerate“. Pretelli, a quel punto, le chiede anche un giudizio su Pamela Prati e Marco Bellavia, altra coppia nata sotto i tetti di Cinecittà. La cantante però li stronca senza mezze misure: “Quella era finta, si vedeva ad occhio nudo che era una cosa falsa quella lì“.

Orietta Berti: “Non mi aspettavo Micol in finale, sono contentissima“

Orietta Berti rivela inoltre di nutrire una profonda stima per Micol Incorvaia e si è detta felicissima per il suo approdo in finale al Grande Fratello Vip 2022: “Non mi aspettavo Micol in finale, sono contentissima“. E, a seguire, lancia una frecciatina neanche troppo velata ad Antonella Fiordelisi, finita spesso nel suo mirino nell’ultimo periodo assieme alla sua famiglia: “Perché il buon gusto, la sincerità e la semplicità hanno vinto contro la prepotenza, l’arroganza e la maleducazione. Quindi qualche volta deve vincere anche la normalità della persona. La sincerità viene sempre fuori“.

La coppia composta dagli ‘Incorvassi’ è dunque ampiamente approvata da Orietta Berti, così come il loro approdo in finale. Nella puntata andata in onda ieri sera, infatti, anche Edoardo Tavassi è riuscito a raggiungere l’ambita finalissima grazie al voto del pubblico, e si è aggiunto a Oriana, Micol e Giaele. Nikita, a seguire, è stata eletta quinta finalista, mentre per il sesto ed ultimo posto se la giocano Alberto De Pisis e Milena Miconi con l’ultimo televoto settimanale.











