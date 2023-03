Orietta Berti, un fiume in piena dopo la lettera della mamma di Antonella Fiordelisi

Quando le luci sulla diretta del GF Vip si spengono, si accendono quelle del mondo esterno e in particolare dei social; diventato ormai terreno fertile per sfoghi e dibattiti al vetriolo. Tra i personaggi più discussi di questa edizione occupa un posto particolare Antonella Fiordelisi, protagonista di un percorso ricco di alti e bassi ma di certo degno di nota. Per lei tanti sono stati gli elogi ed altrettante le critiche, in particolare da parte di una delle opinioniste più animate dell’attuale edizione del GF Vip, Orietta Berti.

Alex Nuccetelli/"Ilary e Bastian? Mai viste queste dimostrazioni d'affetto con Totti"

Sia prima che dopo la clamorosa eliminazione di Antonella Fiordelisi, il giudizio di Orietta Berti è sempre stato molto piccato e perentorio; la cantante non ha mai nascosto i dubbi sulla concorrente del GF Vip con particolare riferimento al suo rapporto controverso con Edoardo Donnamaria. Gli attacchi ricevuti da Antonella Fiordelisi hanno chiamato in causa anche la famiglia della giovane, in particolar modo della madre con addirittura una lettera aperta a Piersilvio Berlusconi. La situazione non è passata inosservata ad Orietta Berti che ha suo modo ha sfruttato i social per rispondere alle accuse della famiglia Fiordelisi e chiarendo ulteriormente la propria posizione.

GF Vip: Orietta Berti, duro attacco alla famiglia Fiordalisi/ "Falsità e cattiverie…"

Orietta Berti, intervento social a gamba tesa contro la famiglia Fiordelisi

“Non commento la volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari, ce che saranno state dettate da una uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver presto troppo realmente un gioco”. Inizia così la veemente risposta social di Orietta Berti rispetto al duro parere della famiglia Fiordelisi, dimostratasi particolarmente contrariata dai giudizi della cantante ai danni di Antonella Fiordelisi.

“Ci tengo però a fare un appello a tutto il mondo dei social ed è quello di cercare di evitare sempre sterili polemiche e di evitare di usare insulti ed offese come fanno tanti leoni da tastiera”. Prosegue Orietta Berti nel suo sfogo che, nel farsi portatrice di buoni consigli per gli utenti della rete, non manca nel riservare piccate frecciatine ad Antonella Fiordelisi e ai componenti della sua famiglia. “Dialogate con educazione, siate curiosi e ricordatevi che nella vita non serve l’arroganza, né la supponenza, né il recitare una parte che non vi appartiene…“. Con un voluto segno di sospensione, Orietta Berti conclude così il suo messaggio social: “La vita è spesso dura per tutti e va affrontata nelle gioie e nelle difficoltà con il rispetto per il prossimo, con la positività e con il sorriso“.

Amici 2023, Angelina raccomandata? É polemica/ La classifica della gara inediti

© RIPRODUZIONE RISERVATA