GF Vip: Pamela Prati assente in studio, fan in rivolta/ “Senza di lei che pal*e!”

Aria di stravolgimenti al GF Vip: Pamela Prati assente in studio dopo l’ultima puntata

Non è certo una novità che ogni puntata del Grande Fratello Vip generi sorpresa e stupore per le dinamiche osservate; dopo l’ultima diretta però al centro delle chiacchiere e dei rumors è finito un particolare che poco riguarda le dinamiche interne alla Casa del GF Vip. Nello specifico, ha fatto rumore l’assenza di tutti gli ex vipponi dallo studio del reality, probabilmente in virtù del perentorio malcontento di Pier Silvio Berlusconi e del presentatore Alfonso Signorini. In particolare, in rete si è generata una pseudo protesta in riferimento all’assenza di Pamela Prati.

Il percorso di Pamela Prati al GF Vip non è stato longevo, ma la sua influenza nel corso delle settimane è stata avvertita anche fuori dalla Casa più chiacchierata d’Italia. In particolare, gli spettatori erano abituati a vederla alle prese con simpatiche coreografie realizzate da Carmen Russo per concludere ogni puntata. Ebbene, l’ultima diretta è stata orfana del siparietto a colpi di danza, così come della sua presenza in studio. Pamela Prati non è però rimasta in silenzio in merito, anzi, ha lasciato che a parlare fossero i suoi followers.

Pamela Prati “condivide” la rabbia dei fan per la sua assenza al GF Vip

Il rumore rispetto all’assenza di Pamela Prati nel corso dell’ultima puntata del GF Vip è confermato dai fiumi di tweet e post apparsi nelle ore della diretta e prontamente rilanciati dalla stessa showgirl. Dal canto suo, ha evitato ogni genere di commento in merito alla scelta di escludere tutti gli ex vipponi dallo studio – data anche la carenza di informazioni sulla decisione – ma il suo dissenso è eloquente stando alla tipologia di commenti pubblicati. “Non ci saranno nemmeno più i balletti di Carmen Russo e Pamela Prati? Se è così che pal*e! Erano una delle cose migliori delle puntate“.

Sfruttando l’ondata di post con l’hashtag dedicato a Pamela Prati, l’ex concorrente del GF Vip ha messo in evidenza come il “suo” pubblico fosse in vena di protesta per la scelta di non ospitarla in studio. “Ma io che seguo il GF Vip solo per Pamela Prati e i suoi outfit pazzeschi e lei non c’è stasera, cosa dovrei guardare scusate“, commenta così un altro utente, prontamente repostato da Pamela Prati che velatamente si unisce dunque al dissenso dei suoi fans. Non resta che osservare se per le prossime puntate la sua assenza, e quella degli altri vipponi, verrà confermata.











