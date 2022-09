GF vip, Pamela Prati e Marco Bellivia nuova coppia? / “Non mi aspettavo…”

Grande Fratello vip 7, Pamela Prati e Marco Bellavia nuova coppia vip?

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello vip 7 in corso, attesa per la prima serata del 26 settembre 2022 su Canale 5, si infiamma il gossip che vedrebbe i concorrenti del gioco dei vip, Pamela Prati e Marco Bellivia, protagonisti di una conoscenza intima tra le mura della Casa dei vip. Che l’ex star del Bagaglino abbia voltato pagina dopo il caso passato alla storia del gossip, Mark Caltagirone? L’interrogativo é lecito, dal momento che i due si dicono interessati l’una all’altra e la Pamela nazionale non pronuncia più il nome dell’ultimo ex (ex mai esistito, in realtà, se non via social), Mark Caltagirone.

Nel 2018, Pamela Prati annunciava di essere in procinto di sposarsi con il fantomatico imprenditore dal successo internazionale, Mark Caltagirone, che di lì a poco lei avrebbe denunciato come un profilo social inesistente, inventato dalle allora agenti Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. E ora la showgirl sarda potrebbe essere sentimentalmente coinvolta rispetto alla conoscenza appena avviata con l’ex star di Bim bum bam Mediaset. O almeno questo trapelerebbe da un confessionale di Pamela Prati: “Io non mi immaginavo da lui questa attenzione così galante. Adesso vediamo bene cosa succederà. Comunque ha dei bei quadricipiti e le gambe da sportivo. Certamente è un uomo molto dolce e anche tanto intelligente. Poi è molto timido secondo me e lo vedremo meglio”.

Grande Fratello vip 7, Marco Bellavia si dichiara a Pamela Prati e …

Insomma, Pamela Prati sembra non disdegnare le attenzioni di Marco Bellavia. E dal suo canto il gieffino non nasconde l’attrazione fisica nutrita verso la panterona del Grande Fratello vip 7, neanche al confronto vis à vis con la diretta interessata: “Dici che non sei il mio tipo? No, lascialo decidere a me. Se quindi sei il mio tipo? Certo, sei bellissima, splendida e fantastica“.

Ma non é tutto. Perché, inoltre, Marco Bellavia non nasconde il suo interesse verso la gieffina vip neanche in occasione del confessionale, nella Casa del Grande Fratello vip, incalzato dagli autori del reality sulla preannunciata nuova fiamma :” Sì che mi piace lei, è molto affascinante e poi è una bella donna. Mi ha mosso un po’ il cuore a dire la verità. E ricordiamoci che sono single”.

