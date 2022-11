GF vip, Paolo Ciavarro: “Edoardo ha conosciuto Micol prima di me”/ “Con Antonella, é oltre l’attrazione”

Grande Fratello vip 2022, Paolo Ciavarro si apre su Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi: il presente e il passato di Edoardo Donnamaria

Mentre Edoardo Donnamaria si vive il Grande Fratello vip 2022, Paolo Ciavarro parla di quest’ultimo, senza risparmiarsi sulla relazione che l’amico datato ha avviato con Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi, rispettivamente prima e durante il reality show.

Recentemente é diventato padre per la prima volta di Gabriele, il figlio avuto con Clizia Incorvaia, che lui conosceva nel reality della Casa quando i due erano entrambi concorrenti – e ora Paolo Ciavarro si apre ai microfoni di Casa Chi, il web format condotto da Sophie Codegoni, incalzato da una serie di domande intimiste. L’amico con cui ha condiviso -tra le altre esperienze – anche una collaborazione nello studio di Forum, conosceva prima di lui la cognata, ovvero la sorella di Clizia Incorvaia, Micol Incorvaia, che ora ritrova il suo ex Edoardo Donnamaria tra le mura delle Casa più spiata d’Italia, nel mezzo della lovestory che quest’ultimo ha avviato al Grande Fratello vip 2022 con Antonella Fiordelisi.

Nell’intervista a Casa Chi, quindi, Paolo Ciavarro fa sapere del momento in cui Edoardo Donnamaria gli confessava -in tempi di quarantena da Coronavirus- di aver iniziato a frequentare in intimità la cognata, che lui ancora non aveva avuto modo né occasione di conoscere dopo il reality: “Disse ‘Ho conosciuto una ragazza, é una particolare, tua cognata’. Io mi dico ‘Con tutte le donne possibili al mondo lui ha conosciuto lei’…”. I due conoscenti erano in quarantena e cominciavano a scriversi su Twitter, prima di dare vita alla loro frequentazione, che si rivelava poi un amore fugace.

Paolo Ciavarro verso l’ingresso al Grande Fratello vip 2022?

L’amore tra Edoardo Donnamaria e Micol Incorvaia può dirsi, comunque, più forte di quello che il gieffino ha appena avviato nell’arco di circa cinquanta giorni con Antonella Fiordelisi al Grande Fratello vip 2022? A detta di Paolo Ciavarro, Edoardo con Micol non é riuscito a superare la soglia della fisicità, mentre con Antonella si parlerebbe di un innamoramento più profondo rispetto all’attrazione meramente fisica. Anche perché gli stessi diretti interessati Edoardo e Antonella si sono detti nella Casa “innamorati”, a detta di Paolo Ciavarro, che ora segue il Grande Fratello vip 2022 assiduamente, a quanto pare. É amore o strategia di gioco tra i coinquilini? “Certo é che Edoardo ha perso la testa”, dichiara il compagno di Clizia Incorvaia.

Chissà se Paolo Ciavarro avrà modo di accedere al Grande Fratello vip 2022, per un confronto con Edoardo Donnamaria.











