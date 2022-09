GF vip party, Signorini promuove Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli/ Salemi esplode!

Grande Fratello vip 7 parte con Il GF vip party: le anticipazioni

Si scaldano i motori per la nuova edizione del Grande Fratello vip, il GF vip 7 in partenza il prossimo 19 settembre su Canale 5, con le prime indiscrezioni e anticipazioni TV di quello che sarà il reality della Casa delle celebrità e il web format dalla messa in onda parallela e in streaming, il GF vip party starring Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli! A spoilerare il team preposto alla conduzione del GF vip party -web format parallelo che tratta le dinamiche del gioco del Grande Fratello vip – é in queste ore il timoniere del GF vip 7, Alfonso Signorini, reduce dallo stellare volume di ascolti TV riscosso con il Grande Fratello vip 6, terminato con la vittoria finale di una delle ormai celebri tre principesse etiopi, ovvero Jessica Selassié (sorella di Clarissa e Lulù Selassié).

Delia Duran diventa bionda e selvaggia/ Il web l'accusa: "Vuole copiare Soleil Sorge"

Il conduttore del gioco dei vipponi dà lo spoiler TV riattivandosi su Instagram, con la condivisione di un nuovo post che promuove gli ex gieffini Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli nel cast del prossimo GF vip party. Ebbene sì, così come hanno ad oggi ripreso le anticipazioni tv date dai beninformati del web Soleil e Pierpaolo sono i neo conduttori del GF vip party, dopo aver intrattenuto i telespettatori rispettivamente con la partecipazione al GF vip 6 e GF VIP 5.

Dayane Mello "Soleil Sorge 'vittima' di Alex Belli e Delia Duran"/ Il duro attacco

Soleil Sorge possibile “terza incomoda” tra i Pretelli?

Lo scorso anno, al timone del web format, c’era stata Giulia Salemi, la modella italo-persiana che ha fatto capitolare Pierpaolo Pretelli nella Casa più spiata d’Italia al Grande Fratello vip 5 e ora , proprio nel corso del GF vip 7 in arrivo i due fidanzati vip potrebbero voler annunciare le loro tanto vociferate nozze all’orizzonte.

Tuttavia, Giulia si vede ora ingoiare il rospo della mancata riconferma al timone del GF vip party, nella cui nuova edizione l’amato Pierpaolo farà coppia con la magnetica Soleil Sorge. Che la conduzione in tandem di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge possa rivelarsi un motivo di crisi d’amore per Giulia Salemi con il fidanzato? Chissà.

Adriana Volpe vuota il sacco: "GF Vip 7? Da Signorini proposta inaccettabile"/ Lo sfogo!

Nel frattempo Alfonso Signorini dà il via ai festeggiamenti per il ritorno del GF vip e il GF vip party a corredo di uno scatto che lo immortala con la nuova “coppia” vip di conduttori, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli: “GFvip party, é qui la festa!”. E le reazioni social sono tra le più disparate, perlopiù positive. Un esorbitante numero di like e commenti social di consenso si contano per il post della promozione a neo conduttori web di Soleil e Pierpaolo, tra cui spicca quella di Giulia. Soleil commenta il nuovo traguardo con un sibillino “Winter Is coming”, “Sta arrivando l’inverno” e Giulia Salemi reagisce alla news con delle emoticon a forma di bomba esplosiva, per poi non battere like alla reaction del fidanzato che commenta la sua promozione in coppia con l’italo americana a colpi di emoticon a forma di cuori rossi. Insomma, Ancor prima dell’inizio, la nuova era GF VIP si preannuncia a dir poco scoppiettante!













© RIPRODUZIONE RISERVATA