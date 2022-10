GF Vip, Patrizia choc “Pamela perché non fai come Marco?”/ Web furioso: “Vergognosa”

Grande Fratello Vip 2022, Patrizia contro Pamela: la frase infelice su Marco Bellavia

La discussione notturna tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip 2022 ha generato un’ondata di tensione e polemiche, non solo fra di loro ma anche sul web. La regina delle televendite ha inveito contro la coinquilina per aver ricevuto dalla produzione una camera privata tutta per sé, per via di un piccolo problema di salute avuto nella Casa. Disparità di trattamento che non è piaciuta a Patrizia, che si è apertamente lamentata con i coinquilini e ha tirato in ballo anche Alfonso Signorini.

Patrizia Rossetti contro Signorini: "Vai a fare in cu*o"/ "Come la Prati, fingo malori per avere la camera…”

Ma le tensioni tra le due si sono acuite in giardino, quando sono arrivate allo scontro. E a far rumore è una battuta di dubbio gusto della Rossetti, che ha paragonato la condizione di Pamela Prati a quella di Marco Bellavia: “Ma ti sembra un atteggiamento onesto nei confronti di tutti gli altri concorrenti? Se hai dei problemi perché non fai come Marco? E non sei stata a casa?“. Indignazione sul volto dell’ex showgirl del Bagaglino, che le ha rimproverato la mancanza di sensibilità: “Anche questo è di cattivissimo gusto, complimenti“.

Patrizia Rossetti vs Pamela Prati "fa finta di svenire"/ Lei: "Non parlare di me"

Patrizia tira in ballo Marco Bellavia, l’ira del web: “Uscita pessima“

Ma il commento di Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip 2022 non è affatto passato inosservato e il popolo del web l’ha duramente attaccata. Su Twitter molti commenti rimarcano l’insensibilità della concorrente verso Bellavia, difendendo Pamela Prati. “Patrizia Rossetti litiga con Pamela Prati rea secondo lei di avere ricevuto dal grande fratello un trattamento di favore per un problema di salute, e tira ancora una volta in ballo Marco Bellavia con una frase vergognosa. Cito testuali parole: SE SEI MALATA COME MARCO, ESCI” l’indignazione di un utente.

Pamela Prati e le offese pesanti di Giaele De Donà:"Sei down!"/ E Alfonso Signorini..

“Patrizia a Pamela “Se non stai bene fai come Marco” Chi dice a Patrizia che la messa peggio di tutte è lei? Non hanno capito proprio un ca**o” scrive un altro utente, facendo notare come la lezione morale contro il bullismo impartita da Signorini nelle ultime puntate non sia servita a nulla. Un altro commento va contro Patrizia e le sue parole: “Complimenti a Patrizia per l’ennesima uscita pessima su Marco“.

Patrizia Rossetti litiga con Pamela Prati rea secondo lei di avere ricevuto dal grande fratello un trattamento di favore per un problema di salute,e tira ancora una volta in ballo Marco Bellavia con una frase vergognosa.

Cito testuali parole: SE SEI MALATA COME MARCO, ESCI. — UnoNessunoCentomila (@Gabor_Noir) October 7, 2022

Patrizia a Pamela “Se non stai bene fai come Marco” Chi dice a Patrizia che la messa peggio di tutte è lei?

Non hanno capito proprio un cazzo.#gfvip — Sara🌘 (@sarabadasss) October 7, 2022

complimenti a Patrizia per l’ennesima uscita pessima su Marcopic.twitter.com/R8GwrREnjw — . (@fu0ridalm0nd0) October 7, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA