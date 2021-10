GF VIP, Raffaella Fico vs Soleil “Il bicchiere poteva rompersi, lo hai lanciato”/ Scoppia la polemica

Grande Fratello Vip 2021, anticipazioni e news 13 ottobre

Scintille nella casa del Grande Fratello Vip 2021 tra Raffaella Fico e Soleil Sorge. Tutto è accaduto durante la prova che i concorrenti devono superare per evitare la riduzione del budget settimanale per la spesa. “VIP, Il Grande Fratello vi sfida! Da questo momento, al suono della sirena, i VIP chiamati dovranno correre al pulsantone e solo uno di loro dovrà premerlo: tutto questo entro trenta secondi. Attenzione: per chi premerà il pulsantone ci sarà sempre una conseguenza, positiva o negativa. Se nessuno avrà il coraggio di premere il pulsantone, il vostro budget settimanale verrà decurtato ogni volta del 10%”, ha fatto sapere il Grande Fratello attraverso un comunicato letto da Manila Nazzaro e Aldo Montano.

Soleil Sorge è stata una delle prime concorrenti a dover affrontare la sfida. Per riuscire a superare la prova, la Sorge si è precipitata in giardino appoggiando il bicchiere che aveva tra le mani sul tavolo. Il gesto, secondo Raffaella Fico, sarebbe stato pericoloso e tra le due è scoppiata una nuova discussione.

Raffaella Fico contro Soleil Sorge

Raffaella Fico ha perso la pazienza accusando Soleil Sorge per il gesto del bicchiere che si sarebbe potuto rompere causando dei danni. “Il bicchiere poteva rompersi Soleil, lo hai lanciato” e Soleil nega di averlo fatto dicendo “L’ho poggiato”, si è difensa Soleil esortando Raffaella a votarla.

Soleil ha fatto notare come il suo sia stato un gesto innocuo fatto per la voglia di superare la prova ricordando come i gesti di Francesca Cipriani siano molto più pericolosi. Raffaella Fico, però, ha insistito portando avanti la propria teoria e trovando in Sophie Codegoni un sostegno. Sul web, inoltre, il pubblico si è schierato dalla parte di Soleil pubblicando il video del momento incriminato.

