GF Vip, rivelazione choc sugli ex concorrenti/ “Fanno il giro delle agenzie per…”

GF Vip, ex concorrenti alla ricerca disperata di ingaggi? Gli ultimi rumor

Il Grande Fratello Vip 2022 è finito ormai da alcune settimane, e gli ex concorrenti sono tornati alla vita di tutti i giorni. Almeno così è lecito pensare, ma sembra che un gruppo di loro fatichi a tornare alla normalità e cerchi disperatamente degli ingaggi nelle varie discoteche.

Pupo: "GF Vip? Signorini mi rivuole opinionista, ecco la mia risposta"/ "Mia figlia Clara fece i casting ma…"

Questa è la bomba gossip lanciata da Amedeo Venza che sui social dichiara: “Due chiacchieratissimi vipponi di questo Grande Fratello Vip appena concluso stanno facendo il giro di tutte le agenzie per fare qualche serata. E menomale che non volevano farle e stavano bene così…”. L’esperto di gossip non ha rivelato i nomi, lasciando all’immaginazione del web a chi potrebbe riferirsi. Alcuni ex concorrenti hanno documentato la loro vita sui social: Oriana Marzoli è in Spagna dalla famiglia, Micol Incorvaia è tornata nella sua casa a Milano e Donnamaria è alle prese con la sua nuova canzone dedicata ad Antonella ecc.. Proprio quest’ultima, in questi giorni, era a Salerno per motivi di lavoro. Chi potrebbe essere? Al web ‘l’ardua sentenza’!

GF Vip: Antonella Fiordelisi "punge" gli haters sui social/ "Siete ossessionati!"

Sarah Altobello sulla festa del GF Vip: “Le fazioni sono rimaste tali”

Sarah Altobello, ai microfoni di Radio Radio, ha svelato come si sono relazionate le due fazioni ‘Spartani’ e ‘Persiani’ alla festa dedicata al Grande Fratello Vip 2022. L’influencer pugliese, come riporta Isa&Chia, ha dichiarato: “Non si sono filati. Ho visto Edoardo Donnamaria con cui ho ballato insieme ad Antonella. Tavassi non l’ho visto. “

E ancora: “Hanno continuato ad avere questo modus operandi che avevano nella Casa. Io sono sempre stata libera, non mi sono mai schierata neanche per finzione. E io questa cosa l’ho pagata, perchè la gente si è schierata con loro.” L’ex concorrente aggiunge: “Nella festa non ci sono stati ricongiungimenti. Io ho avuto il piacere anche di parlare con Giaele e Nicole Murgia, che sono state molto carine. Anche con Oriana. Sì, mi ha salutato. Lei è una molto diretta le cose te le dice in faccia, per quanto sia forte, ha un temperamento forte ma è rispettosa”.

Luca Salatino e Soraia Ceruti si sono lasciati/ Antonella Fiordelisi: "Sempre con te"

© RIPRODUZIONE RISERVATA