Sarah Altobello, festa del GF Vip/ “Le fazioni non sono cambiate, non si parlano”

Sarah Altobello, ai microfoni di Radio Radio, ha svelato come si sono comportati “Persiani” e “Spartani” alla festa del Grande Fratello Vip 2022. L’influencer pugliese ha sottolineato che entrambe le fazioni hanno mantenuto le distanze, esattamente come avveniva nella casa più spiata d’Italia.

Come riporta Isa&Chia, l’ex gieffina ha dichiarato: “Non si sono filati. Ho visto Edoardo Donnamaria con cui ho ballato insieme ad Antonella. Tavassi non l’ho visto. Hanno continuato ad avere questo modus operandi che avevano nella Casa. Io sono sempre stata libera, non mi sono mai schierata neanche per finzione. E io questa cosa l’ho pagata, perchè la gente si è schierata con loro.” E ancora: “Nella festa non ci sono stati ricongiungimenti. Io ho avuto il piacere anche di parlare con Giaele e Nicole Murgia, che sono state molto carine. Anche con Oriana. Sì, mi ha salutato. Lei è una molto diretta le cose te le dice in faccia, per quanto sia forte, ha un temperamento forte ma è rispettosa.”

Sarah Altobello ha svelato, in occasione di un’intervista a Radio Radio, come si sono comportati Edoardo Donnamaria e Antonella con Tavassi e Micol durante la festa del Grande Fratello Vip 2022. Come riporta Isa&Chia, l’influencer pugliese dichiara: “Nessuna reunion tra Donnalisi e Incorvassi. Se non si parlano? Non li ho visti. Non so se non si parlato perchè non li ho visti che stavano insieme“.

E ancora: “Le fazioni sono rimaste tali secondo me. Se non si seguono sui social è ovvio che non si parlano. Per amore di Antonella ha tolti il segui. E’ un bel gesto. Io nella casa sono stata accanto ad Antonella e so come soffriva per questa scelta di Edoardo che stava dall’altra parte. Dopo giustamente uno fa delle scelte“. Nessun tipo di riconciliazione, dunque, tra le due fazioni del GF Vip 7.

