GF Vip, Sandra Milo “avevo detto di sì ad Alfonso Signorini, ma…”/ Il retroscena

GF Vip 2022, Sandra Milo: “Avevo detto di sì ad Alfonso Signorini, ma…“

Il Grande Fratello Vip 2022 ha ormai superato i tre mesi di messa in onda e le dinamiche di gioco sono già ben rodate. Tuttavia emerge ora un retroscena su un volto dello spettacolo che avrebbe potuto partecipare al reality ma che, per un motivo ben specifico, Alfonso Signorini non ha potuto arruolare: Sandra Milo. La popolare attrice, una delle massime icone del cinema e della televisione italiana, era a un passo da entrare nella Casa più spiata d’Italia, tuttavia il conduttore avrebbe dovuto rinunciare lasciandosi così sfumare la possibilità di averla come concorrente.

Nel corso di un’intervista rilasciata a Cusano Media Group, Sandra Milo ha rivelato, come riporta il sito Gossip e Tv: “Il GF Vip volevo farlo e avevo detto di sì ad Alfonso Signorini, ma l’assicurazione non mi copriva perché sono troppo vecchia“. 90 anni il prossimo anno, la diva del cinema avrebbe voluto lanciarsi in questa nuova avventura televisiva, ma la sua età non gliel’avrebbe concesso.

Sandra Milo al Grande Fratello Vip 2022 è un’occasione sfumata

Sandra Milo al Grande Fratello Vip 2022 sarebbe stata una ghiotta opportunità non solo per l’attrice stessa, ma anche per il reality e per Alfonso Signorini. Il conduttore da tempo la inseguiva, la rincorreva, con la speranza di strapparle un “sì” e di averla finalmente nella Casa più spiata d’Italia. Ora però che quel “sì” era arrivato, a frenare e stravolgere i piani del giornalista è stata l’età della papabile Vippona. Un’occasione mancata di vederla a Cinecittà: con la sua verve ironica, la sua schiettezza e la sua simpatia, avrebbe sicuramente dato un importante contributo alle dinamiche di gioco.

In più, nel corso di queste ultime edizioni del reality, sono stati numerosi i concorrenti avanti con l’età ad aver partecipato. Quest’anno, per esempio, abbiamo Wilma Goich con 77 anni e Attilio Romita con 69.











