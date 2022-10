GF Vip, Simona Ventura attacca Giovanni Ciacci “Si è fatto riconoscere”/ Il web lo condanna e lo elimina

Grande Fratello vip 2022, il caso di bullismo ai danni di Marco Bellavia scatena la polemica web: Simona Ventura si scaglia contro Giovanni Ciacci

La nuova e quinta puntata del Grande Fratello vip 2022 in corso ha visto Alfonso Signorini aprire un confronto con i vip rispetto al ritiro dal gioco di Marco Bellavia e le annesse re reazioni del pubblico TV nel web , e sul reality nel corso della diretta tv ha avuto voce in capitolo anche Simona Ventura, in un attacco destinato a Giovanni Ciacci. Nel lungo intervento, avviatosi in apertura della nuova diretta reality, il conduttore ha chiarito che Marco Bellavia é uscito di sua spontanea volontà dal Grande Fratello vip 2022, non riuscendo più a gestire il peso della solitudine avvertita nella Casa a fronte dei continui attacchi e a fasi alterne l’indifferenza palesati verso di lui nel gioco da una larga compagine dei concorrenti del gioco. Una scelta maturata di comune accordo con la produzione del Grande Fratello vip e che ha aperto la polemica web che in questi giorni vede i telespettatori invocare la squalifica dei bulli, tacciando quindi molti concorrenti del reality di bullismo mosso verso l’ex volto di Bim bum bam, fino al triste epilogo del suo gioco. Ad essere oggetto di contestazione da parte del web alcune frasi a sfondo bullista pronunciate da parte dei concorrenti nella Casa, salvo Luca Salatino, Antonella Fiordelisi e George Ciupilan che hanno mostrato empatia verso Marco Bellavia. Incredibili ma vere e quindi inammissibili sono le frasi crudeli verso Marco Bellavia come quella di Giovanni Ciacci “Ma non può entrare con gli psicofarmaci qua dentro, ma siamo pazzi?“, che il web all’unanimità stigmatizza in quanto in contrasto con lo scopo su cui é fondato il Grande Fratello ovvero l’inclusione, l’unione e la condivisione.

Giovanni Ciacci si é difeso dalle accuse di Signorini di non essersi accorto del disagio sofferto da Marco Bellavia nella Casa del Grande Fratello Vip, per poi tentare di fare luce sulla totale indifferenza mostrata nel momento in cui l’ex Bim bum bam finiva annichilito a terra, visibilmente provato per gli attacchi e le nomination ricevute da chi lo giudicava. Se Ginevra Lamborghini ha pagato con la squalifica, Giovanni Ciacci ha pagato con l’eliminazione dal reality al termine del televoto aperto tra i responsabili delle peggiori frasi a sfondo bullista che si siano registrate ai danni di Marco Bellavia e che il web ha stigmatizzato a gran voce. A tirare una frecciata a Giovanni Ciacci è stata anche Simona Ventura che si è tolta qualche sassolino dalle scarpe ed ha condannato il comportamento del suo ex collega

Ciacci si è’ fatto riconoscere . #GrandeFratelloVip — Simona Ventura (@Simo_Ventura) October 3, 2022

Grande Fratello vip 2022 squalifica Ginevra Lamborghini e il pubblico elimina Giovanni Ciacci: Simona Ventura appoggia il dolore del web

Le parole di Simona Ventura fanno intendere che la conduttrice non riesca a credere alla buona fede degli interventi di Giovanni Ciacci sul conto di Marco Bellavia, ritenendo non velatamente l’esperto di stile come responsabile di atteggiamenti discutibili nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta, in una delle clip mandate in onda dalla regia viene mostrata un’altra caduta di stile di Giovanni Ciacci, che in replica a Marco che gli chiedeva se avesse dormito tranquillo all’indomani di una loro incomprensione e in un tentativo di riconciliazione, replicava esortando Bellavia a non rivolgergli la parola e a stargli lontano, non riuscendo proprio ad accettare la motivazione della nomination ricevuta dal primo nel gioco.

