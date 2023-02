GF Vip: Sonia Bruganelli commenta gli insulti di Edoardo/ Lite furiosa lunedì durante la diretta?

Sonia Bruganelli ed Edoardo Donnamaria; il giovane si sfoga dopo la lite in diretta

Gli scontri al GF Vip sono sempre più taglienti, soprattutto quando l’eco delle discussioni raggiunge anche l’attenziione di chi vive fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore a tenere banco sui social è l’ironica reazione di Sonia Bruganelli, venuta a conoscenza di alcune critiche piccate esternate da Edoardo Donnamaria nei suoi confronti.

I commenti di Edoardo Donnamaria sarebbero stati presentati a Sonia Bruganelli direttamente dalla sua autrice, che avrebbe riportato dunque le testuali parole pronunciate dal concorrente del GF Vip. “Bollita dai, diciamo bollita, arrivata, stralunata. Controcorrente per forza? Diciamo così dai. Arrivata proprio, te lo dico io. Siete simili tu e Sonia: non è un complimento in questo caso”. Queste le parole del volto di Forum parlando proprio con Antonella Fiordelisi e riferendosi all’opinionista. Alla base dello sfogo ci sarebbe l’accesa discussione avuta nell’ultima diretta, con protagonista proprio Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli scherza su Instagram dopo i commenti di Edoardo Donnamaria al GF Vip

Nonostante la parole non proprio dolci di Edoardo Donnamaria nei confronti di Sonia Bruganelli, quest’ultima ha replicato sui social in maniera piuttosto divertita, senza cadere nella provocazione. Riportando direttamente lo screenshot della conversazione privata con la sua autrice, l’opinionista ha aggiunto la sua personale considerazione: “La mia autrice che mi scrive gli insulti di Donnamaria, qualora me li fossi persi“. Questo il commento divertito di Sonia Bruganelli, condito con emoticon ad hoc per rendere ancor meglio l’idea.

“Mi dicono che manca bruciata, Silvia!“, breve e conciso il commento di Sonia Bruganelli rispetto alle parole al veleno di Edoardo Donnamaria. Nello specifico, ha dunque evitato di pronunciarsi sul contenuto, preferendo semplicemente ridere della questione con la complicità della sua autrice. Chiaramente, l’ora della prossima diretta si avvicina e sembra lecito attendersi un nuovo round piuttosto acceso tra l’opinionista e il fidanzato di Antonella Fiordelisi.











