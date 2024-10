Ballando con le stelle 2024, Sonia Bruganelli asfaltata da Guillermo Mariotto: “È stato orrendo”

Dopo aver perso lo spareggio con Alan Friedman e Giada Lini ma non essere stata eliminata grazie alla wild card di Sara Di Vaira, nella pista di Ballando con le stelle 2024 è tempo di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. La coppia si esibisce con Valzer sulle note di Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina ed applaudirlo in piedi c’è il figlio Davide. Carolyn Smith si sbilancia in complimenti per i passi e soprattutto per le prese mentre Ivan Zazzaroni ha notato come il ballerino è stato molto bravo a ‘coprire’ alcune mancanze di Sonia.

Fabio Canino si è detto curioso: “Ero molto curioso perché la card d solito si dà alla fine e non all’inizio quindi immagino la responsabilità” Guillermo Mariotto dopo aver fatto i complimenti alla cantante della Paolo Belli Band riguardo al ballo di Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024 l’ha stroncata: “Io l’ho trovato orrendo e non aggiungo niente non mi è piaciuto nulla. E non dico più niente.”

Molto più dura contro Sonia Bruganelli è stata Selvaggia Lucarelli: “Io ti ho fatto un complimento dicendo che hai personalità. Visto che non vuoi parlare di altro ma solo di ballo, dico che l’ho trovato modesto.” “Questo Eva contro Eva mi ha dato la carica” ha replicato Sonia Bruganelli mentre Selvaggia: “Mai trovato piacevole Eva contro Eva…non c’entra nulla la questione femminile, stasera ho dato zero a Paolantoni che mi sembra abbastanza virile.” I voti non sono eccessivamente bassi mentre Zazzaroni e Canino dato 7 e Carolyn Smith 6 come Selvaggia Lucarelli Guillermo Mariotto nonostante tutto dà solo 5. In realtà però Sonia è penalizzata dai 30 punti di malus.