GF Vip, sospetti in Casa “è la vibrazione di un telefono”/ Vipponi sotto choc, ma…

GF Vip 2022, cellulare nella Casa? Sospetti dei concorrenti e ricerche nel van

Al Grande Fratello Vip 2022 alcuni concorrenti hanno vissuto attimi piuttosto concitati quando, improvvisamente, si è sentita una vibrazione molto simile a quella di un telefono. Edoardo Tavassi, Daniele Dal Moro, Micol Incorvaia e Nikita Pelizon si trovavano in cortiletto a chiacchierare quando, improvvisamente, hanno sentito un rumore molto simile a quello di un cellulare in vibrazione. Tutti si sono alzati e, tra il curioso e il meravigliato, si sono mobilitati per scoprire la provenienza di questo rumore.

Luca Onestini e Ivana Mrazova torneranno insieme?/ Lui: "Non so se possiamo"

“Non è vero. Questo è il rumore della vibrazione di un telefono in silenzioso. Vi prego sto male” commenta Daniele, che si alza e si avvicina al van. “Trovatelo, toccate tutto” li esorta Nikita. Daniele ed Edoardo decidono così di addentrarsi all’interno del van, con Tavassi che esclama divertito: “Non è che esplode tutto qua?“. Le ricerche dei due concorrenti non sono andate a buon fine, e così escono dal van senza aver trovato risposta a questo mistero.

Antonino Spinalbese choc/ "Non voglio un altro figlio, penserò prima a Luna Marì"

GF Vip 2022, la vibrazione non è di un cellulare: cos’è accaduto

Tuttavia, stando ai video circolanti sul web, la verità è ben altra e non ha nulla a che vedere con la presenza di un telefono nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Dopo le ricerche nel van, i concorrenti scoprono infatti che la “colpa” è di Edoardo Donnamaria, avvicinatosi al van con il rasoio elettrico per la barba. Niente cellulare, dunque: il mistero si è così risolto sui social e ha messo a tacere le polemiche, considerato soprattutto che utilizzare telefonini o dispositivi simili è assolutamente vietato ed è una violazione al regolamento del reality.

Federica Calemme attacca Antonella Fiordelisi e Donnamaria/ "Litigano per piccolezze"

Tuttavia nell’ultimo periodo numerosissimi telespettatori si sono insospettiti circa la presenza di un cellulare nella Casa. A destare scalpore sono state, in particolare, le rivelazioni di Oriana Marzoli, secondo cui Antonino Spinalbese sarebbe stato in possesso di un cellulare quando era fuori dalla Casa e lo avrebbe portato con sé una volta rientrato in gioco.

Mi sento male..! 💀💀😂😂 I ragazzi pensavano che era la vibrazione di un telefono e partono in quarta per vedere dov’e per poi scappare. si scopre poi che in realtà era EdoD che stava appoggiato al van con la macchinetta da barba. #gfvip #denzzzers #nikiters #dakita #incorvassi pic.twitter.com/duhwteeoY7 — IlDarling91 🔥🫶🏻🥰 (@IlDarling91) February 9, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA