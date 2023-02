Antonino Spinalbese ha usato il cellulare al GF Vip?/ Oriana svela: “Lo sanno tutti…”

Oriana Marzoli accusa Antonino Spinalbese di aver violato il regolamento

Nonostante alcune discussioni siano ormai relegate al passato, il rapporto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli stenta a decollare. I due hanno avuto modo di confrontarsi anche nell’ultima diretta, con la showgirl venezuelana che ha mostrato nuovamente i suoi dubbi in merito all’hair stylist. Dal suo punto di vista, non sarebbe giustificato l’odio nei suoi confronti unicamente per una love story non sbocciata.

Nelle ultime ore, Oriana Marzoli si è letteralmente sfogata in merito all’atteggiamento sempre ostile nei suoi confronti da parte di Antonino Spinalbese. I fan più attenti avrebbero captato una dichiarazione della showgirl che svela un particolare per nulla banale. La venezuelana infatti avrebbe accusato l’ex di Belen Rodriguez di aver violato il regolamento; nello specifico, Antonino avrebbe utilizzato il cellulare contro il divieto della produzione del GF Vip durante la sua degenza in ospedale. Lo sfogo con tanto di accusa pesante di Oriana Marzoli sarebbe stato condiviso con Giaele De Donà e Nicole Murgia proprio nelle ultime ore.

Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese, nuovo scontro nella prossima diretta del GF Vip?

“Tu pensi che io non mi ricordo tutto? Come lui ha detto e ammesso di avere il telefono, okay? Che lo sappiamo tutti che ha avuto il telefono: adesso lo dico, non me ne frega niente”. Queste le pesanti accuse di Oriana Marzoli nei confronti di Antonino Spinalbese, in preda ad un acceso sfogo dopo le discussioni post diretta del GF Vip. Chiaramente, sul web, una volta appresa la notizia, i fan della trasmissione si sono scagliati contro l’hair stylist: se ciò che ha raccontato Oriana fosse vero, di fatto si tratterebbe di una reale e seria violazione del regolamento del Grande Fratello Vip.

Dopo le prime parole di accusa nei confronti di Antonino Spinalbese, la furia di Oriana Marzoli non si placa e rincara la dose: “Lo ha detto a tante persone di questa Casa che ha usato il telefono: solo che dopo, tutti quelli che sono amici suoi parlano…“. Chiaramente, la questione non ha ancora avuto un contraddittorio da parte del diretto interessato, probabilmente inconsapevole della rivelazione fatta da Oriana Marzoli. E’ lecito pensare che il tema del loro rapporto burrascoso sarà nuovamente trattato nella prossima diretta del GF Vip, con particolare attenzione al retroscena svelato dalla vippona.











