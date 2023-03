GF Vip: spopola l’hashtag contro Edoardo Donnamaria/ Lui risponde con un video

Edoardo Donnamaria, il popolo di Twitter “attacca” il fidanzato di Antonella Fiordelisi

La coppia più discussa del GF Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, dopo aver quasi monopolizzato il reality condotto da Alfonso Signorini è ora al centro dell’interesse social. Entrambi hanno varcato definitivamente la porta rossa tornando così alla quotidianità, prontamente raccontata in questi giorni tramite i rispettivi profili ufficiali. Il futuro della coppia continua ad essere oggetto di discussione tra i vari canali social e non mancano validi retroscena volti ad alimentare il dibattito.

Nelle ultime ore è balzato all’attenzione dei fan una dinamica piuttosto bizzarra e relativa a Twitter. A quanto pare, un hashtag contro Edoardo Donnamaria è diventato letteralmente virale e non tutti sono a conoscenza dei motivi dell’ampia diffusione. Infatti, tutto sarebbe partito da un gesto del fidanzato di Antonella Fiordelisi che ha riportato in auge un vecchio sfottò riferito proprio al volto di Forum. Il giovane, ai tempi del GF Vip, è stato infatti spesso accusato di subire la sudditanza della showgirl napoletana attirandosi la definizione di “cagnolino”. Ebbene, l’hashtag che sta spopolando su Twitter è proprio #EdoBau e la sua ampia diffusione è dovuta proprio ad una decisione di Edoardo Donnamaria relativa ai social.

Edoardo Donnamaria, la decisione su Micol Incorvaia e l’irriverente risposta all’hashtag in tendenza

Come sottolineato da diversi utenti in rete, pare che Edoardo Donnamaria abbia scelto di rimuovere dai propri follower di Twitter Micol Incorvaia, sua grande amica nonchè compagna di avventura al GF Vip. I due avevano avuto anche dei trascorsi sentimentali, questione che non è mai stata digerita da Antonella Fiordelisi che ha più volte mostrato tutto il suo dissenso rispetto al rapporto di amicizia tra i due. Il giovane si era dimostrato piuttosto fermo nella sua posizione, dichiarando a più riprese di non voler rinunciare a quella amicizia. Eppure, nelle ultime ore qualcosa sarebbe cambiato: il nome di Micol Incorvaia è sparito dai suoi “seguaci” e sui social è scoppiato il putiferio con tanto di hashtag in tendenza.

La scelta di Edoardo Donnamaria in riferimento a Micol Incorvaia ha attirato le critiche e gli sfottò della rete non solo per la scelta in sè, ma perchè a detta di molti dietro vi sarebbe proprio il dissenso di Antonella Fiordelisi. Dunque, il giovane sarebbe tornato ad “obbedire” alla sua fidanzata in maniera troppo accondiscendente – secondo l’opinione social – al punto da sottolinearlo con l’hashtag #EdoBau. Dal canto suo, Edoardo Donnamaria ha prontamente risposto all’ondata di critiche con un video altrettanto ironico. Nella clip in questione è immerso in piscina e si lascia andare ad un “gestaccio” con tanto di didascalia che recita : “Uof uof #Donnamania“. Il fidanzato di Antonella Fiordelisi ha dunque “demolito” le critiche, con la medesima irriverenza che lo ha messo in evidenza ai tempi del GF Vip.











