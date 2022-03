Gf vip, Stella vs. Mila su Belli: “Non mi accettava”/ Suarez attacca Soleil

Grande fratello vip 6, Stella Starlight attacca Mila Suarez su Alex Belli

Si avvicina il via a La pupa e il secchione show 2022, previsto per il prossimo 15 marzo 2022 su Italia 1 con un cast d’eccezione formato da pupe/i e secchione/i (per un totale di 11 coppie), e, intanto, la prima pupa annunciata ed ex Grande fratello 16, Mila Suarez, è nel mirino di un affondo lanciato ai suoi danni da Stella Starlight, tuttavia le due donne hanno in comune la conoscenza di Alex Belli (Grande fratello vip 6). Se la prima, modella di origini marocchine, è una delle ex storiche fidanzate di Belli, la seconda è invece l’amica intima nonché assistente in “factory” che Alex dichiara di conoscere da tempo e che la promessa sposa di lui, Delia Duran, ha a sua volta imparato ad “amare”, accettandone la complicità instauratasi con l’attore. E, a rendersi portavoce dell’attacco di Stella a Mila, è ora Barbara D’Urso ai microfoni della diretta di Pomeriggio 5 dell’11 marzo 2022, dove la Starlight taccia la marocchina di non averla mai “accettata” nella vita di Alex Belli -riferendosi ai tempi della lovestory avuta con l’attore- a differenza della promessa sposa di lui, nonché prima finalista al Grande fratello vip 6 in corso, Delia Duran.

“Non ho mai conosciuto Mila, perché lei non voleva conoscermi” – è l’attacco sferrato da Stella a Mila – “Lei non ha mai voluto conoscermi, perché c’è sempre stata di mezzo la gelosia. Io sono stata accettata da Delia Duran come amica di Alex”. Il motivo della mancata approvazione da parte di Mila, rispetto al legame che Stella ha instaurato con Alex? A detta della Starlight, la Suarez avrebbe sofferto molto la gelosia nutrita nei suoi riguardi, alla luce delle complicità “energetica” che la tiene vincolata all’attore di Centovetrine. Ma non è tutto. In occasione della diretta, quindi, Barbara D’Urso conferma Mila nel ruolo di pupa insieme a Vera Miales, nel cast de La pupa e il secchione show 2022, dove è previsto anche il ruolo di terzo giudice per Soleil Sorge (storica amica intima di Alex Belli al Grande fratello vip 6, e protagonista del triangolo condiviso con l’attore e Delia Duran nella Casa).

Nella diretta di Pomeriggio 5 dai toni accesi, inoltre, Barbara D’Urso focalizza l’attenzione su alcune dichiarazioni al vetriolo che Mila Suarez, a sua volta, lancia all’altra amica intima di Alex Belli che proprio non sarebbe di suo gradimento, ovvero Soleil Sorge, ormai ex concorrente del Grande fratello vip e futura collega a La pupa e il secchione show 2022: “E’ un’attrice, è molto preparata e anche molto intelligente… Non fare la vittima, che non sei”. E a difesa di Soleil, si schiera Stella Starlight, contro la modella marocchina: “A me Soleil è sembrata molto vera, anche nell’ultimo confronto con Alex, si sono abbracciati”. E il riferimento è alla 48esima diretta nonché la semifinale del Grande fratello vip 6 (la finale è prevista per il 14 marzo), quando Alex ha suggellato la pace con Soleil dopo la recente rottura del triangolo, regalandole una collana dal ciondolo stilizzato con il simbolo dell’equazione dell’amore di Dirac.

Insomma, sembrano esserci tutti i presupposti per un acceso confronto tra Mila e Soleil, a La pupa e il secchione 2022, dal momento che entrambe le modelle sono ufficializzate nel cast del rinnovato format di Italia 1. Staremo a vedere, quindi, cosa accadrà.



