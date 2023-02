GF Vip: Vittoria Deganello, accusa choc per Nicole Murgia/ “Mi invitò ad abortire!”

Vittoria Deganello si scaglia contro Nicole Murgia: “Se dovessi parlare casca tutto…”

Le turbolenze al Grande Fratello Vip non sempre riguardano unicamente le mura della Casa più chiacchierata d’Italia, anzi: spesso i colpi di scena vengono offerti proprio da persone esterne. Non a caso, nelle ultime ore stanno facendo scalpore alcune dichiarazioni di Vittoria Deganello nei confronti dell’attuale concorrente del GF Vip Nicole Murgia.

La rivelazione choc di Vittoria Deganello, con riferimento particolare a Nicole Murgia, è arrivata direttamente dal suo canale ufficiale su Instagram con una stories in risposta ad un fan. La domanda in questione era: “Cosa ne pensi dello sfogo che ha avuto al GF Vip? Io l’ho trovata molto finta”. La risposta dell’ex volto di Uomini e Donne non si è fatta attendere ed è andata ben oltre il merito della domanda: “Mi avete mandato dei video su qualcosa e chiaramente hai percepito giusto ma mi fermo qui perchè se dovessi parlare casca tutto il palco“. L’ex corteggiatrice dunque sembra confermare la percezione del follower in merito alla presunta falsità di Nicole Murgia, ma il dettaglio svelato in chiusura è destinato a sconvolgere in maniera poderosa la quiete al GF Vip.

Vittoria Deganello e le pesanti rivelazioni su Nicole Murgia: i motivi del rancore

“Ricordiamoci che è la stessa persona che mi ha invitato ad abortire: quale donna e madre si permetterebbe mai di negare una vita“. Questa la rivelazione scioccante di Vittoria Deganello su Nicole Murgia, attualmente alle prese con il GF Vip. Un vero e proprio colpo basso dato che quest’ultima non può offrire un contraddittorio data il suo impegno al reality. Per lanciare un retroscena così clamoroso il rancore deve essere molto per l’ex volto di Uomini e Donne: non tutti conoscono infatti il legame tra le due.

Vittoria Deganello, oltre ad aver partecipato al noto dating show di Canele 5 – Uomini e Donne – è infatti stata la fidanzata di Alessandro, fratello di Nicole Murgia. Proprio dalla relazione con quest’ultimo è stato un concepito un bambino che però sarà riconosciuto unicamente dalla madre. Le ruggini dunque sarebbero riconducibili proprio a questa futura nascita; vista la rilevanza del retroscena, Alfonso Signorini difficilmente lascerà ignara della questione Nicole Murgia. Nella prossima puntata del GF Vip ci sarà sicuramente modo di mettere al corrente la giovane di ciò che sta accadendo a sua insaputa sui social.

