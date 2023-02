Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sempre più complici/ Baci e abbracci appassionati

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sempre più vicini: cosa è successo

Dopo un lungo periodo di litigi e incomprensioni, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli sono sempre più complici e affiatati. La coppia ha vissuto un San Valentino di fuoco sotto le lenzuola, situazione che ha turbato non poco Martina Nasoni, ex del bel veronese.

Nel corso della mattinata, Daniele Dal Moro e la bionda venezuelana si sono stretti in un abbraccio appassionato scambiandosi baci e gesti d’affetto. Ormai non si nascondono più, sembra che l’ex tronista sia sempre più preso dalla sua Oriana. In tutto ciò, la Nasoni si è detta ormai rassegnata alla mancanza di un rapporto con il gieffino che si sta vivendo una storia d’amore molto intensa con la Marzoli. Come andrà a finire tra i due, la relazione continuerà anche fuori dal Grande Fratello Vip 2022? Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

La tensione tra Martina Nasoni, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro nella casa del Grande Fratello Vip 2022 è alle stelle. L’ex del bel veronese si è sfogata in confessionale: “Non ti mettere su questo piedistallo, stai tranquillo! Io non voglio niente da te ad oggi!”.

Sulla bionda venezuelana, la Nasoni aggiunge: “Io non ce l’ho con lei, è lei che si accanisce contro di me, il perché non lo so! Ha capito che il problema per me non sta in lei o nella loro relazione, ma nel poco rapporto che lui dà al nostro rapporto. Ora ho capito che è lui, prima non ci avevo capito niente. Ma facessero pure un figlio insieme, ma chi se ne frega!” Piccata la replica di Oriana Marzoli dopo la diretta: “Questa ragazzina è troppo incoerente, ha la memoria troppo corta!”

