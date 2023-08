GFvip 8: va in onda il primo spot TV / Tutte le novità

GFVIP 8+ NIP: in onda il primo spot TV sulle reti Mediaset

Il GFVIP 8 +NIP sta per avere inizio e, nella grande attesa per lo start, il primo spot TV ne svela le prime peculiarità, che destano tra le più disparate reazioni dell’occhio pubblico. Nel mese di settembre datato 2000 aveva ufficialmente il via la prima edizione e in formula originale del Grande Fratello, che di lì a poco sarebbe diventato uno dei programmi televisivi più attesi e seguiti dai telespettatori in Italia, dopo le vacanze estive. Il reality show, diffuso sulle reti Mediaset, si fonda su un esperimento antropologico che vede protagonisti come concorrenti, gli inquilini, sfidarsi in una convivenza forzata, nella Casa più spiata d’Italia.

La versione originale si é poi evoluta in quella che negli ultimi sette anni intrattiene l’occhio pubblico come il GFVIP o Grande Fratello vip, che nella celebre Casa vede reclusi dei personaggi più o meno famosi. Ma così come trapelerebbe dal primo spot promozionale in onda sulle reti TV e streaming Mediaset, il rinnovato reality show si preannuncia essere il GFVIP 8+ NIP, ossia un’edizione del reality ultra ventennale, data dal miscuglio eterogeneo di personaggi famosi ingaggiati nel gioco della convivenza forzata con delle persone comuni.

Il promo TV che intanto viene diffuso sulle reti Mediaset sembra voler mostrare ai fedeli spettatori del Grande Fratello le peculiarità dell’atteso rinnovato gioco tv, ripercorrendo alcuni tra gli emozionanti highlights del reality show nei suoi oltre 20 anni di storia tra le edizioni “NIP” e “VIP”. “L’ingresso é aperto a tutti”, “l’importante é dare voce alle emozioni”, fa sapere il primo spot del GF VIP 8+NIP.

Le reazioni web alle anticipazioni TV

E a margine di un video first-reaction del web al promo TV del momento, intanto, trapelano tra le reazioni più disparate su TikTok, che in particolare segnalano la non importanza assegnata tra le immagini all’ultima edizione del reality, il GFvip 7, come la scelta editoriale di Pierlsivio Berlusconi di prendere le distanze rispetto ai contenuti realizzatisi nel gioco con il taglio al trash: “è Signorini che dovrebbero togliere”; “la migliore edizione per me è stata quella con Tommaso Zorzi, poi non più anzi sempre peggio”; “Io penso che il fondo si è toccato con Belli e l’amore libero dell’edizione precedente”, si legge tra i commenti più aggreganti del web.

Intanto, LDA sembra farsi strada tra i papabili candidati al Festival di Sanremo 2024…











