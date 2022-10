GFvip, Antonino Spinalbese: Giaele lo soffia a Ginevra?/ “Non é per l’amore libero..”

Grande Fratello vip 7, Antonino Spinalbese conteso tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Donà: ecco cosa emerge al GFvip party

Da quando é stata ufficializzata la sua rottura con Belen Rodriguez, Antonino Spinalbese può dirsi il neo vip più desiderato in Italia, e al Grande Fratello vip 7, non a caso, Giaele De Doná darebbe battaglia a Ginevra Lamborghini per conquistarlo. O almeno, questo trapelerebbe dal nuovo episodio del GFvip party, trasmesso il 6 ottobre e in streaming su Mediaset infinity, condotto dal duo di ex gieffini Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, che per l’occasione ha intervistato l’altro ex gieffino e amico di Antonino, Ignazio Moser.

Incalzato sul rapporto speciale venutosi a creare al Grande Fratello vip 7 in corso tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, nelle settimane di gioco registratesi fino alla squalifica della sorella di Elettra Lamborghini dal reality per il caso Marco Bellavia, Ignazio Moser si dichiara incerto che quest’ultima possa piacere all’amico. “Mi smacco dicendo che non conosco Ginevra, si vivono momenti intensi nella Casa, ma da qui a dire che stiano bene insieme ce ne passa un po’”, dichiara sibillino il compagno di Cecilia Rodriguez, nella sua apparizione al GFvip party. Ignazio Moser, anche alla luce della rottura dell’amico con Belen Rodriguez, poi dichiara che ” non ho ancora ben capito il tipo di Antonino”.

Insomma, Ginevra Lamborghini potrebbe piacere ad Antonino Spinalbese, anche se per Soleil Sorge sarebbe pronta a soffiarle l’ex hairstyling single l’altra inquilina al Grande Fratello vip 7, Giaele De Doná.

Giaele De Doná avrà la meglio su Ginevra Lamborghini, nel cuore di Antonino Spinalbese? L’opinione sul Grande Fratello vip

Il parere di Ignazio Moser sull’influencer vippona vincolata in un matrimonio che apre al poliamore ? “Mi ha incuriosito molto la sua visione del matrimonio, e conoscendo Antonino dico che lui non é molto per l’amore libero.. non penso che sia il suo tipo Giaele De Doná, Antonino é fatto per l’amore classico”.

Chiaramente, tra le mura della Casa più spiata d’Italia Antonino Spinalbese potrebbe sconfessare l’opinione di Ignazio Moser. Anche perché ora che Ginevra Lamborghini non é più una concorrente nel gioco dei vipponi, Giaele De Doná potrebbe giocare tutte le sue carte di seduzione per conquistarsi le attenzioni del sexy Antonino Spinalbese, provando a sostituirsi a Belen Rodriguez nel cuore del single più desiderato del momento. “Antonino sembra molto propenso a innamorarsi…”, é intanto la previsione maturata da Soleil Sorge…











