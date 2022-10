GFvip, Belen Rodriguez contro Antonino Spinalbese? / “Racconta le cose diversamente”

Belen Rodriguez si sfoga su Instagram: il riferimento é ad Antonino Spinalbese del Grande Fratello vip, per il web

Antonino Spinalbese torna al centro del gossip, dal momento che, mentre concorre nel gioco del Grande Fratello vip 7, la sua storica ex vip Belen Rodriguez fa una riflessione che suonerebbe online come un attacco verso di lui. Nella serata di domenica 9 ottobre, alle prese con la convalescenza dovuta ad un infortunio al piede che la showgirl ha subito ballando, Belen Rodriguez si é ritagliata del tempo per il relax, un momento in cui alla visione di un film si é lasciata andare allo sfogo sospetto di una contestazione mossa a carico del padre della secondogenita, Luna Marie.

Munitasi di Netflix sull’Ipad, la modella argentina e conduttrice de Le iene si é dedicata alla visione del film “La ragazza piú fortunata del mondo”, per poi chiudere il suo spazio relax , con una curiosa riflessione ripresa tra le Instagram stories. Parole che sembrerebbero avere come destinatario proprio Antonino Spinalbese del Grande Fratello vip 7: “Forse dovrei ogni tanto prendere delle “lezioni lessicali” così mi è stato detto… ma il vaffancul* (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita!”.

Parole sibilline e dalla non facile interpretazione, che il popolo del web tradurrebbe come una sorta di sfogo dell’argentina rispetto alla condotta al Grande Fratello vip dell’ex hairstyler, il quale la rendeva madre bis lo scorso luglio 2021 con la nascita della figlia Luna Marie. Quello di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese si é rivelato un amore fugace e nella Casa più spiata d’Italia l’ex hairstyler, col senno di poi, ha rivalutato in negativo la storia avuta con l’argentina: “Il mondo del parrucchiere mi ha portato a un incontro fatale, abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei nella mia“, ha ammesso lui, sotto i riflettori della Casa. Quasi come a voler negare l’amore vissuto, senza però pentirsi del concepimento di Luna Marie, che lui considera ormai il suo primo punto di riferimento nella vita.

Ma non é tutto. Perché le stories sibilline di Belen Rodriguez si concludono, poi, con un curioso invito al dialogo, che potrebbe preannunciare un’ospitata al Grande Fratello vip 7 dell’argentina per un chiarimento con Antonino Spinalbese. Questo, a fronte della rottura tra i due, tanto discussa dal gossip made in Italy. “Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere”, conclude Belencita.











