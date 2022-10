GFvip, Giaele De Donà flirta con Antonino Spinalbese/ Lui la chiama “Ginevra” e…

Grande Fratello vip 7, Antonino Spinalbese conteso tra Ginevra Lamborghini e Giaele De Doná: che succede nella Casa?

Il weekend del Grande Fratello vip 7 si fa infuocato quando, complici i preparativi per festeggiamenti del compleanno di Edoardo Donnamaria, dentro e fuori la Casa gira voce che Giaele De Doná flirti con Antonino Spinalbese, ma intanto si registra un clamoroso “due di picche” pronto a spegnere le sospette avances della vippona. Ad alimentare il gossip lanciato da Soleil Sorge al GFvip party, secondo cui, complice la squalifica dal reality di Ginevra Lamborghini a cui lui si era palesato particolarmente vicino, Giaele De Doná ci starebbe provando con l’ex di Belen Rodriguez, é stata Cristina Quaranta, nella giornata dell’8 ottobre 2022 dedicata ad Edoardo. L’ex non é la Rai, in una confidenza, con Antonino Spinalbese hanno in particolare segnalato che la gieffina sposata e concorrente al Grande Fratello vip 7, Giaele De Donà, abbia la tendenza a flirtare con chiunque. Ma non é il solo particolare che giunge avverso alla “rivale” di Ginevra Lamborghini.

GFvip, Antonino Spinalbese: Giaele lo soffia a Ginevra?/ "Non é per l'amore libero.."

Antonino Spinalbese gela Giaele De Doná, menzionando Ginevra Lamborghini al Grande Fratello vip

Perché, poi, in un momento di intima confidenza trascorso in sauna, dove Giaele De Doná ha chiesto ad Antonino Spinalbese cosa avesse pensato di lei al momento del loro primo incontro, l’ex di Belen Rodriguez ha gelato le calde atmosfere e la gieffina: “Cosa ho pensato quando ti ho conosciuto? Il nulla cosmico”. E gli insuccessi nel flirting per Giaele De Doná non finiscono qui. Perché, poi, nel corso dei festeggiamenti di Edoardo Donnamaria, quando Giaele De Doná ha incalzato Antonino Spinalbese sulla sensazione che lui sia trattenuto dal volerla corteggiare per il suo matrimonio, é giunta una nuova palla avvelenata del gieffino per lei. Lui l’ha chiamata “Ginevra”, dicendosi peraltro sarcasticamente felice delle sue “convinzioni” e lei ha replicato stizzita: “Non parlarmi più dopo questa. Dopo questa non rivolgermi più la parola (non accetta che lui la chiami come la rivale, “Ginevra”,ndr), no non m’interessa, stai zitto. Io sono convintissima… “.

Antonino Spinalbese choc "Mio padre si è suicidato"/ "Era in depressione ma nessuno…"

Tutte vicende , quelle che al Grande Fratello vip 7 aprirebbero ad un eventuale “triangolo della Casa” con protagonisti Antonino, Giaele e Ginevra Lamborghini, che intanto appassionano i telespettatori del reality di Canale 5. Come evolverà il possibile poliamore, con il marito di Giaele pronto ad attenderla fuori dal reality?













© RIPRODUZIONE RISERVATA