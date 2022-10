GFvip, Giulia Salemi nuova opinionista? / A promuoverla é Maurizio Costanzo!

Grande Fratello vip 7, Giulia Salemi promossa al ruolo di opinionista? Il consenso del pubblico TV

Giulia Salemi é prossima a coprire il ruolo di opinionista al Grande Fratello vip? L’ipotesi del ruolo inedito in cantiere per lei, si insinua spontanea nei telespettatori, alla lettura del nuovo numero di Nuovo TV, in particolare per le righe riprese nella rubrica curata da Maurizio Costanzo rispetto alla partecipazione della modella al Grande Fratello vip 7 in corso, che potrebbe preludere al salto di qualità nella carriera dell’ex Gfvip5.

Anche se appare improbabile che Giulia Salemi, dall’alto dell’attuale ruolo di timoniera della social room- che si attiva nella comunicazione dei thread più discussi online, concernenti le dinamiche di gioco nella Casa- possa ora sostituirsi ad una tra Sonia Bruganelli e Orietta Berti, al Grande Fratello vip 7, c’é chi sarebbe pronto a scommettere che la prima abbia un futuro da opinionista TV spianato, per il reality.

Cosí come sostiene uno dei lettori di Nuovo TV, che in una lettera destinata a Maurizio Costanzo elogia la ex gieffina: “Caro Costanzo, sto guardando con molto piacere il Grande fratello vip, uno dei pochi programmi che mi permettono di staccare da tutto- scrive al consorte di Maria De Filippi, il lettore che promuove la presenza di Giulia Salemi nel piccolo schermo-. Ho notato che Giulia Salemi sta facendo un ottimo lavoro occupandosi di raccontare i commenti social sul reality. Mi ha colpito per il suo modo di fare pungente, ma anche puntuale, tanto che mi sono chiesto: come mai Signorini non ha scelto lei come opinionista? La Bruganelli e la Berti sono brave, ma la giovane Giulia non mi sembra certo da meno. Filippo Maria, Roma”.

Maurizio Costanzo promuove Giulia Salemi a futura opinionista del Grande Fratello vip

E a fare eco al lettore, con un consenso alla presenza di Giulia Salemi nel cast del Grande Fratello vip, é Maurizio Costanzo, a cura della sua rubrica: “É possibile che Giulia Salemi (29 anni) stia facendo le prove generali per diventare una delle opinioniste della prossima edizione del Grande fratello vip. Del resto, lei conosce molto bene quel

palcoscenico, visto che è stata concorrente

della terza e della quinta edizione del reality di Canale 5”. Tuttavia, a detta del consorte di Maria De Filippi, Giulia Salemi non potrebbe sostituirsi alle opinioniste in carica al Grande Fratello vip 7, almeno non nell’edizione del reality in corso: “Al momento, su quelle poltrone ci sono due donne molto valide,

cioè Orietta Berti e Sonia Bruganelli, che stanno dimostrando di essere all’altezza della moglie di Paolo Bonolis è alla sua seconda”.

E chissà, quindi, che Giulia Salemi non si ritrovi a sostituire una tra Orietta e Sonia, al Grande Fratello vip 8!











