GFvip, Pierpaolo Pretelli: addio Mediaset, passa alla Rai/ Il nuovo debutto TV

Pierpaolo Pretelli prepara l’addio a Mediaset e una re-entry in casa Rai, per un nuovo debutto al timone di un programma in cantiere cucito ad hoc su Caterina Balivo. O almeno questa é un’indiscrezione che fa parte integrante dello spoiler TV last-minute, lanciato da Dagospia. Il noto portale di informazione anticiperebbe, così, che tra i volti uscenti dei palinsesti Mediaset, sulla scia della svolta anti-trash adottata dai vertici del Biscione facente capo a Piersilvio Berlusconi, Pierpaolo Pretelli potrebbe rifarsi la reputazione al cospetto dei dirigenti del piccolo schermo di Viale Mazzini.

In casa Rai, il conduttore uscente del format Mediaset GFvip party potrebbe segnare una re-entry per un ruolo di punta, magari anche alla conduzione in tandem con Caterina Balivo, nel cast del format La volta buona. Il che seguirebbe lo scivolone segnato dall’ex concorrente al GF vip 5, recentemente, ai microfoni in un’intervista concessa a Verissimo, quando incalzato dalle domande di Silvia Toffanin lui lamentava tra il serio e il faceto che in casa Rai non tirasse un “vento di freschezza e giovinezza” in un sottinteso paragone con le reti Mediaset.

Pierpaolo Pretelli: re-entry in Rai, dopo lo scivolone?

Una bordata a cui Mara Venier -timoniera della Domenica in che ha accolto Pretelli in una nuova esperienza TV extra-Mediaset- per gli amanti del gossip, poi, replicava con un “porello”, non troppo velatamente destinato a Pierpaolo. E ora potrebbe concretizzarsi la parabola del figliolo prodigo, con una re-entry in casa Rai di Pierpaolo, forse voluta fortemente dallo stesso ex GFvip di Mediaset.

E, in concomitanza con il possibile ritorno in casa Rai, inoltre sul conto di Pierpaolo Pretelli non si direbbe azzardata l’ipotesi di una candidatura dell’ex gieffino per il ruolo di concorrente nel cast di Ballando con le stelle. Il dancing show condotto da Milly Carlucci, che resterebbe tra i progetti custoditi nel cassetto dei sogni di Pierpaolo. Nell’attesa di rivederlo in TV, intanto, Pierpaolo proseguirebbe a gonfie vele la lovestory con la modella italo-persiana Giulia Salemi, che lui ha conosciuto per la prima volta nel corso del gioco sulla convivenza forzata nella Casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello vip 5.

